衛武營旁1.8公里漫步！高雄鳳山南京路步道改造全段完成

高雄鳳山南京路1.8公里人行步道改造工程全段完工。（高市府提供）

高雄市工務局道路養護工程處分期、分街廓改善鳳山區南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境，完善衛武營路網步行空間，沿線總長約1.8公里，今宣布全段完工，行人可以暢意漫步。

工務局長楊欽富指出，南京路位處鳳山、前鎮、苓雅區交會核心，緊鄰衛武營國家藝文中心及衛武營都會公園，道工處按期程由北向南持續階段性推進，國泰路至新富路以北路段於去年中旬已先完工開放，近期再完成新富路以南至五甲路段，打造五甲路至衛武營悠閒慢遊新動線。

請繼續往下閱讀...

道工處說明，該路沿線為五甲國宅及大樓林立，生活機能發達，可與捷運橘線接壤，未來還是黃線行經路段；為增進人本空間品質，人行道換新為平整、耐用鋪面，簡潔美觀且自然融入周邊市景，並調整人行動線及改善無障礙斜坡。

另將路口轉彎半徑縮小以降低車輛轉彎速度、縮短行人穿越馬路距離，提升交通安全，也新設景觀燈加強夜間照明，營造友善舒適漫步廊道。

道工處補充，南京路廊道串聯周邊中小學、鳳山運動公園、五甲社區公園、新富路海洋商圈等場域，擴大生活圈步行範圍，民眾可從瑞隆三角公園步行至衛武營，經由正義路抵達綠園道，或是未來銜接自由路到LaLaport，踏出各具風情的都會輕旅私房地圖。

高雄鳳山南京路1.8公里人行步道改造工程全段完工。（高市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法