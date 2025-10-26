為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衛武營旁1.8公里漫步！高雄鳳山南京路步道改造全段完成

    2025/10/26 09:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄鳳山南京路1.8公里人行步道改造工程全段完工。（高市府提供）

    高雄鳳山南京路1.8公里人行步道改造工程全段完工。（高市府提供）

    高雄市工務局道路養護工程處分期、分街廓改善鳳山區南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境，完善衛武營路網步行空間，沿線總長約1.8公里，今宣布全段完工，行人可以暢意漫步。

    工務局長楊欽富指出，南京路位處鳳山、前鎮、苓雅區交會核心，緊鄰衛武營國家藝文中心及衛武營都會公園，道工處按期程由北向南持續階段性推進，國泰路至新富路以北路段於去年中旬已先完工開放，近期再完成新富路以南至五甲路段，打造五甲路至衛武營悠閒慢遊新動線。

    道工處說明，該路沿線為五甲國宅及大樓林立，生活機能發達，可與捷運橘線接壤，未來還是黃線行經路段；為增進人本空間品質，人行道換新為平整、耐用鋪面，簡潔美觀且自然融入周邊市景，並調整人行動線及改善無障礙斜坡。

    另將路口轉彎半徑縮小以降低車輛轉彎速度、縮短行人穿越馬路距離，提升交通安全，也新設景觀燈加強夜間照明，營造友善舒適漫步廊道。

    道工處補充，南京路廊道串聯周邊中小學、鳳山運動公園、五甲社區公園、新富路海洋商圈等場域，擴大生活圈步行範圍，民眾可從瑞隆三角公園步行至衛武營，經由正義路抵達綠園道，或是未來銜接自由路到LaLaport，踏出各具風情的都會輕旅私房地圖。

    高雄鳳山南京路1.8公里人行步道改造工程全段完工。（高市府提供）

    高雄鳳山南京路1.8公里人行步道改造工程全段完工。（高市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播