    澎湖空轉平台今年6次故障延誤後送 議員陳佩真痛批衛福部包庇廠商

    2025/10/26 09:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安23日由空總後送病患，傳出空轉平台故障延誤送醫。（民眾提供）

    衛福部空轉平台今年傳出6次故障，延誤後送就醫時間，才首度「開罰」4萬元，面對救人如救火時效要求，衛福部4萬元「薄懲」，讓澎湖縣議員陳佩真痛批衛福部「包庇廠商」，罔顧離島民眾生命。

    望安鄉1名50多歲男性，患有口腔惡性腫瘤伴有急性呼吸衰竭，23日晚間由望安鄉衛生所向衛福部空審中心申請緊急醫療後送，不料因空轉平台故障，導致該名病患的申請流程被延誤了近2小時。

    望安鄉衛生所當晚7時54分在空轉平台輸入申請資料，不料在送出資料時，空轉平台一再出現轉圈圈的畫面，持續至晚間9時17分，歷時1小時21分。原本否認空轉平台故障，稱是衛生所未完成病患檢查流程，直至晚間9時28分才改紙本申請傳真作業，晚間9時52分完成申請審核作業，耗時近2小時。

    23日空轉平台故障持續至次日上午9時許才完成修復，這已是空轉平台今年來第6次故障，但衛福部卻在此案後才首度對平台廠商開罰4萬元，且平台修復後登載的送審時間，是以紙本傳真時間為主，並未註明平台故障改紙本傳真字樣。望安鄉議員陳佩真痛批衛福部「包庇廠商」，指出空審中心應是站在指揮協調的角色，而非坐在天龍國去審核離島民眾的後送與否，衛生所或當地醫療院所，才是最了解民眾平常就醫情形，這也不是透過幾十分鐘視訊就能了解病情，還據此做為申請後送核准標準。

    救人如救火，一年6次故障衛福部才首度開罰廠商。（民眾提供）

