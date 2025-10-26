為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「風鎖澎湖」解禁貨輪輸運民生物資 傳長安一號擱淺嘉義布袋港

    2025/10/26 09:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    長安一號貨輪昨天自布袋港出港時險因大退潮擱淺。（資料照，記者劉禹慶攝）

    長安一號貨輪昨天自布袋港出港時險因大退潮擱淺。（資料照，記者劉禹慶攝）

    本月東北季風狂掃，加上中旬以來風神颱風外圍環流「共伴效應」，讓澎湖海運足足停航5天，因此昨（25）日清晨海運管制解除，澎湖龍門尖山港漏夜燈火通明卸載抵港民生物資，另一頭嘉義縣布袋港各式貨輪也迫不及待出海運輸，貨輪長安一號載運體積大及較重的建材，此時卻傳出因大退潮擱淺，使得運輸作業受到延誤。

    由於澎湖海運交通，受到強風封鎖5日，民生物資供應緊張，昨（25）日清晨4時23分嘉義布袋港解禁後，長安一號才剛要出港，發現退潮無法出港，4時25分退回碼頭，直至下午2時許才從布袋港出發，晚間近6點許才抵達澎湖龍門港卸貨，受到這意外影響，一度傳出布袋港要封港，直至漲潮後才陸續讓貨輪出港。

    長安一號隸屬長奕輪集團，平日由嘉義載運體積重量頗大的建材至澎湖龍門港，因此船身吃水較多，加上布袋港泥沙淤積嚴重，才會差點擱淺，脫淺後再度進港檢查，中午再度出港，所以抵達龍門港時間也延後，雖然幸運脫困未造成財物損失，也因此導致隨後貨輪「塞車」大排長龍，延誤抵港卸貨時間，導致龍門港漏夜燈火通明，貨車絡繹不絕接運民生物資至各供銷點。

    因潮汐問題，長安一號在龍門港卸貨後，若立即夜間載貨返航嘉義布袋港，一樣會是清晨4時左右抵達，可能又會因大退潮卡住無法進港，因此改成今（26）日清晨之後出港，預計中午過後接近滿潮時進布袋港，避免再發生擱淺意外。

    長安一號隸屬長奕輪集團，澎湖龍門尖山碼頭有專屬貨運站。（記者劉禹慶攝）

    長安一號隸屬長奕輪集團，澎湖龍門尖山碼頭有專屬貨運站。（記者劉禹慶攝）

