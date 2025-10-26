新北市秀朗國小新住民手作700份紫雲膏 暖心送花蓮災區傳遞祝福

新北市秀朗國小新住民學習中心開設「漢方草本生活家」課程，學員親手製作「紫雲膏。（教育局提供）

新北市永和區秀朗國小新住民學習中心開設「漢方草本生活家」課程，學員在學習草藥知識與紫雲膏製作之餘，得知花蓮近日受災，主動發起「手作傳愛行動」，製作700份紫雲膏捐贈花蓮學校，將學習成果化為善意行動，傳遞關懷與祝福。

教育局新住民國際文教科長林玉婷表示，新北市共有7所新住民學習中心、44個學習據點，每年開設近150門課程。今年新增20多門課程，內容涵蓋美感實作、生活法律、親子陪伴與身心健康，讓學習不僅協助新住民融入在地，也成為連結社會與自我成長的重要力量。

秀朗國小校長曾秀珠指出，學校自111學年度成立新住民學習中心以來，持續開設語言、生活與法律等課程，協助新住民適應台灣生活。「漢方草藥實作課」讓學員體驗古法製膏工序，在手作中學技藝、增知識，也凝聚情誼與歸屬感，展現新住民融入與回饋社會的行動力。

教育局說，新北將持續推動新住民學習中心課程，鼓勵新住民朋友踴躍參與多元學習，展現文化交流與行動能量。課程資訊可至「新北市國際教育資訊網—新住民好學平台」查詢（https://www.international-education.ntpc.edu.tw），共同打造共融、多元、共好的學習城市。

學員們細心包裝紫雲膏並附上祝福小卡，將全數寄送至花蓮光復鄉的國中及國小。（教育局提供）

學員們開心展示紫雲膏成品與祝福卡，傳遞跨縣市的善意與祝福。（教育局提供）

講師帶領學員認識紫草、當歸、薄荷腦等原料，深入學習中藥材的效用。（教育局提供）

