呵護寄養孩子27年 77歲模範母親蔡碧桃退休獲新北市感謝牌

新北市社會局副局長許秀能頒贈感謝牌給蔡碧桃（右2） ，右1為家扶扶幼委員會主委邱慶宗，左1為家扶資深社工邱玟菱。（新北市社會局提供）

模範母親蔡碧桃從1998年擔任新北市寄養家庭長達27年，以自然母愛呵護過29名孩子的成長，孩子出養到國外，還要求養父母與她視訊。蔡碧桃日前以77歲高齡退休，新北市社會局副局長許秀能頒贈感謝牌，感謝蔡碧桃的愛庇蔭許多失依孩子，給他們新生的力量。

蔡碧桃年近50歲時投入新北家扶的寄養行列，教育觀念隨時代調整，在照顧寄養孩子中，最令她心疼的莫過於1位2歲的幼兒，歷經爸爸殺害媽媽的事件，孩子的臉上總充滿驚恐，她需隨時抱著安撫，給孩子安全感，夜晚驚醒則徹夜輕拍被子陪伴。

另1位小芳在寄養幾年後轉機構安置，因無法返回原生家庭，每逢年過節，蔡碧桃都會到育幼院將小芳接回家團聚，小芳如今長大成人，準備組織家庭，但幾乎每天還回蔡碧桃家幫忙煮飯，小芳說，小時阿嬤照顧她，現在換她來照顧。

蔡碧桃照顧過的寄養孩子中，有2位出養到國外，其中1位5歲出養的女孩，在6歲生日時，要求德國的養父母與蔡碧桃視訊，讓蔡碧桃非常感動，小女孩也讓蔡碧桃看到她的生活狀況和新家。

蔡碧桃照顧的最後1個寄養童是佑佑，他有亞斯伯格症候群輕度手冊，目前就讀小學六年級，今年暑假轉到機構安置，近日也從機構來電表達對阿嬤的思念。

「打開家門，讓愛住進來！」許秀能表示，蔡碧桃將母愛分享給需要照顧的孩子，不僅得到新北市和衛福部資深寄養家庭的表揚，也在2016年獲選為模範母親；新北市歡迎身心健康、有足夠空間的家庭投入寄養行列。

蔡碧桃27年來照顧過29位寄養小孩。（新北市社會局提供）

蔡碧桃逢年過節會從安置機構接回照顧過的小孩，一起吃團圓飯。（新北市社會局提供）

