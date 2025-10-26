神預言？北港朝天宮這「公籤」預示農曆九月有變

北港朝天宮今年大年初四抽出6支公籤。（資料照，記者李文德攝）

台中一間養豬場確診非洲豬瘟，引發全台震撼，有民眾翻出將雲林北港朝天宮今年大年初四的公籤，直指其中「六畜籤」解說寫著「農曆九月初會有變化，要稍加留意」。由於初驗報告及記者會時間，正逢農曆九月初一、二，也讓民眾大驚「應驗」！朝天宮董事長蔡咏鍀也回應了。

今年2月1日（大年初四）朝天宮舉辦接神儀式並抽公籤，由蔡咏鍀抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支籤。

其中六畜籤則是抽得「甲午」籤，籤文：「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」廟方對於公籤解說為：「上半年應該頗順遂，但下半年恐有變。尤其農曆九月初會有變化，應稍加留意。」

有民眾指出，農業部21日收到台中梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸陽性，22日早上就召開記者會，由於時間點恰逢農曆九月初一、初二，跟朝天宮六畜籤解說時間「不謀而合」，感到非常意外。更有人在朝天宮臉書專頁2月1日發布公籤貼文下留言「六畜籤應驗了」、「北港媽靈感」。

對此，蔡咏鍀表示，戒嚴時期無人敢抽公籤，早期應只有朝天宮有抽公籤，抽出港運若好全國都會好，六支籤都差不多，各行各業主事者需各自思考何為最佳，若有感運勢不佳者，可向稟告媽祖祈求一切順心。此次非洲豬瘟事件傳出後，也有不少人和他反映六畜籤靈驗，媽祖慈悲顯赫，向大家告知要注意，但信者恆信，不相信者也可以去向媽祖婆擲筊。

民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（擷取朝天宮臉書專頁）

民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（資料照，記者李文德攝）

民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（擷取朝天宮臉書專頁）

