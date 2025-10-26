為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    神預言？北港朝天宮這「公籤」預示農曆九月有變

    2025/10/26 08:40 記者李文德／雲林報導
    北港朝天宮今年大年初四抽出6支公籤。（資料照，記者李文德攝）

    北港朝天宮今年大年初四抽出6支公籤。（資料照，記者李文德攝）

    台中一間養豬場確診非洲豬瘟，引發全台震撼，有民眾翻出將雲林北港朝天宮今年大年初四的公籤，直指其中「六畜籤」解說寫著「農曆九月初會有變化，要稍加留意」。由於初驗報告及記者會時間，正逢農曆九月初一、二，也讓民眾大驚「應驗」！朝天宮董事長蔡咏鍀也回應了。

    今年2月1日（大年初四）朝天宮舉辦接神儀式並抽公籤，由蔡咏鍀抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支籤。

    其中六畜籤則是抽得「甲午」籤，籤文：「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」廟方對於公籤解說為：「上半年應該頗順遂，但下半年恐有變。尤其農曆九月初會有變化，應稍加留意。」

    有民眾指出，農業部21日收到台中梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸陽性，22日早上就召開記者會，由於時間點恰逢農曆九月初一、初二，跟朝天宮六畜籤解說時間「不謀而合」，感到非常意外。更有人在朝天宮臉書專頁2月1日發布公籤貼文下留言「六畜籤應驗了」、「北港媽靈感」。

    對此，蔡咏鍀表示，戒嚴時期無人敢抽公籤，早期應只有朝天宮有抽公籤，抽出港運若好全國都會好，六支籤都差不多，各行各業主事者需各自思考何為最佳，若有感運勢不佳者，可向稟告媽祖祈求一切順心。此次非洲豬瘟事件傳出後，也有不少人和他反映六畜籤靈驗，媽祖慈悲顯赫，向大家告知要注意，但信者恆信，不相信者也可以去向媽祖婆擲筊。

    民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（擷取朝天宮臉書專頁）

    民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（擷取朝天宮臉書專頁）

    民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（資料照，記者李文德攝）

    民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（資料照，記者李文德攝）

    民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（擷取朝天宮臉書專頁）

    民眾認為朝天宮六畜籤預言時間與非洲豬瘟傳出的時間不謀而合，覺得靈驗。（擷取朝天宮臉書專頁）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播