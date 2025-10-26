為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟禁宰令 台南仁德金華火腿暫停工

    2025/10/26 08:33 記者吳俊鋒／台南報導
    受到非洲豬瘟禁宰令的影響，萬有全的「金華火腿」暫時停止相關醃製工作。（記者吳俊鋒攝）

    國內爆發首樁非洲豬瘟確診案例，豬隻全面禁宰禁運，

    台南仁德區特色產業之一的「金華火腿」，因取材溫體豬，萬有全食品公司已暫時停止相關的醃製工作，業者田種苗不敢再想像之前口蹄疫時的慘況，希望大家一起「守下來」，否則影響層面會相當巨大。

    田種苗表示，金華火腿的熟成時間長達1年，從善化肉品市場進貨後，每天都得展開相關的製程工作，若是疫情未獲控制，禁宰禁運持續延展，等於明年10月後的產品，將會嚴重短缺。

    至於香腸、臘肉等產品，田種苗說，公司備貨量有1個月，暫時可以因應，若國內非洲豬瘟獲得控制，迅速「清零」，就不會受到太大影響。

    想起之前的口蹄疫，田種苗提到，豬是國人最愛的肉品，但當年疫情爆發，大家心理都有陰影，市場價巨幅波動，後續衝擊整個產業鏈，台灣努力了2、30年，真的不能再重蹈覆轍，否則影響民生甚鉅。

    萬有全的金華火腿專供內銷，在台灣市佔率相當高，之前政府推廣本土的豬肉標章時，該公司積極配合區公所，第一時間就站出來響應，以行動力挺國家產業。

    金華火腿是深受歡迎的年貨商品，道地的江浙風味，田種苗堅持以國產豬肉製作，每天從善化肉品市場進貨，曾在農曆春節前，半個月熱賣3000支，等於重達2.4萬公斤，相當搶手。

    萬有全的金華火腿，做法雖傳承上海的老字號，但都以台灣豬醃製，堅持品質，成功建立市場口碑，年銷達2萬支。

    若以每支平均逾8公斤來換算，萬有全1年的豬肉原料使用量超過160噸。

    仁德區長許博森強調，台南為全國第4大養豬重鎮，市府已啟動高規格的應變措施，公所將全力配合農業局的相關政策，攜手防堵疫情。

    萬有全的金華火腿採用溫體豬肉製作，目前生產有受到禁宰令的影響。（記者吳俊鋒攝）

    萬有全的湖南臘肉，原料仍有備貨，目前影響不大。（記者吳俊鋒攝）

