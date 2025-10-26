嘉義梅山寒露高海拔精緻茶競賽 高帝園茶業八連霸創紀錄

嘉義縣梅山鄉長林俊謀（左5）贈送高帝園茶業「特等獎八連霸」匾額。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣梅山鄉公所辦理的2025寒露高海拔精緻茶競賽成績揭曉，烏龍茶、金萱茶與小葉種紅茶組首獎，分別由瑞里村高帝園茶業邱詩富、太和村現代茶業李少夫與太和村清心茗茶班郭俊麟獲得。值得一提的是高帝園茶業已完成烏龍茶組八連霸，鄉長林俊謀特地贈送「特等獎八連霸」匾額祝賀。

林俊謀表示，梅山鄉公所已於2017年4月16日完成「台灣阿里山茶之道梅山高海拔精緻茶」商標註冊，具差異性及共同性之特色，以保障參加以競賽方式分級評鑑班員的權益，同時讓消費者認明具有這個商標封條者就是梅山一等一好茶。」

請繼續往下閱讀...

林俊謀指出，寒露係秋季入冬之節氣，這個時候的茶葉品質優良，是除春、冬兩季，最受消費者青睞特色茶葉。因而今年特別辦理寒露高海拔精緻茶競賽，由鄉內茶業產銷班策略聯盟所屬產銷班班員報名參賽，聘請農業部茶及飲料作物改良場人員實施嚴格評鑑，具有公信力，可說是三好一公道（品質好、信用好、風評好、價格公道）。

經過嚴格評鑑，烏龍茶組特等獎邱詩富、金萱茶組冠軍獎李少夫（未設特等獎，頭等獎為該組榜首）、小葉種紅茶組特等獎郭俊麟。

高帝園茶業繼今年春季由邱宏仁勇奪特等獎，這次寒露茶比賽又由邱詩富抱回特等獎，並連莊冠軍獎。高帝園茶業從2018-2025年持續沒有間斷獲得特等獎，鄉長林俊謀特別頒發「特等獎八連霸」表彰殊榮。

高帝園茶業邱詩富（中）獲得2025寒露高海拔精緻茶競賽烏龍茶組特等獎。 （記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法