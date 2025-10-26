長榮航空馬拉松總統府前開跑 空服員工會舉白玫瑰抗議

長榮航空空服員抱病執勤住院病逝，桃園市空服員職業工會26日清晨至2025長榮航空馬拉松舉白玫瑰陳情。（記者蔡昀容攝）

長榮航空空服員抱病執勤住院病逝，桃園市空服員職業工會今晨（26日）至2025長榮航空馬拉松現場發送白玫瑰，提出三點訴求，並喊話董總出面接受陳情書；長榮航空欲派協理代表受理，被工會拒絕。工會除表達失望，也宣布10月30日將前往勞動部抗議。

2025長榮航空馬拉松凌晨在總統府前開跑，董事長林寶水未到場，總經理孫嘉明則出席開幕儀式，在大會舞台向跑者致意。工會於跑道外側高舉白玫瑰，隔空向大會舞台喊口號「生命無價、病假無罪」，要求董總面對。跑者出發之後，工會成員跨越賽道上台貼訴求，警方一度出面制止。

工會提出三點訴求：病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消周末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制；特別休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班；空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

長榮航擬派高階主管出面 卻遭工會拒絕

長榮航空原打算派高階主管接受陳情書，卻遭工會拒絕。桃園市空服員工會秘書長周聖凱說明，長榮航空想安排協理出面，但協理無法承諾任何事情，應由更高層級主管出面，最後長榮未再予回應。

周聖凱表示，公司高層在舞台上向跑者致謝，卻不看工會一眼，空服員喊到落淚，事發迄今也無慰問信；另外，勞動部聲稱與長榮航空達到共識，病假不影響考績，但工會與公司協商及公司調查報告新聞稿卻沒有承諾。

周聖凱認為，勞動部沒管好長榮航空，卻對外表示與長榮已達共識，讓外界以為事件解決落幕，10月30日將前往抗議，要求針對病假以外假別的訴求回應；由於醫護也有類似情況，醫護相關工會也會前往，並提出共同修法版本。

工會理事長張書元表示，長榮航空制度讓空服員不敢請病假、請特休，讓乘客連帶受害；他代表國籍航空空服員及會員，支持長榮空服員白玫瑰運動。

工會常務理事、長榮空服員林昱嘉說，工會十年來不斷和長榮航空協商改善請假制度，但主管總說「都是因為你們愛請假」。空服員也擔心成為公司眼中請假有罪、不負責任的空服員；空服員是人，有休養、保有生活、保護自己的權利，請病假、特休、天災假不應被懲罰。

長榮航空24日對外說明調查報告內容，進一步調整現有制度，降低組員擔憂造成其他機上同事困擾情況。事務長及副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，並安排該員以乘客方式返台，公司也將加發缺員津貼予同班機其他組員，來減低身體不適組員的歉意。另外，公司也研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度，預計年底前調整完成。

長榮航空表示，此次事件是極其沉痛的提醒，承諾會用更高標準打造更安心、更健康的工作環境，並期盼透過制度的改善，讓遺憾不再發生。

長榮航空空服員抱病執勤住院病逝，桃園市空服員職業工會26日清晨至2025長榮航空馬拉松，舉白玫瑰隔著跑者喊話高層。（記者蔡昀容攝）

