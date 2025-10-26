嘉義舊監宿舍群「桃城嘉宴」辦桌 呈現嘉義特色美食佳餚

「桃城嘉宴」包括富貴雙拼（金卷米糕）、五柳枝紅燒魚、魷魚螺肉蒜等10道佳餚。（記者丁偉杰攝）

嘉義市兩大商圈協會昨（25日）晚在國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群舉辦「桃城嘉宴—角頭篇」，活動重現辦桌文化，以50年代筵席為靈感，設計10道嘉義特色佳餚，讓民眾在經典菜色中品味時代記憶。

活動由嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會共同舉辦，經濟部商業發展署副署長陳秘順、立委王美惠、張啟楷、市府秘書長陳永豐、市議長陳姿妏及多位市議員到場，與民眾一同感受辦桌文化。

嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，「桃城嘉宴」核心精神是透過嘉義在地特色美食與文化，凝聚地方情感，展現嘉義人的熱情與好客；活動選在具有歷史意義的嘉義舊監宿舍群舉辦，象徵嘉義城市的記憶與轉型，也讓民眾在品味佳餚的同時，感受嘉義的文化底蘊。

嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴表示，嘉義的美食不只是味道，更是情感的連結。此次活動透過辦桌文化再現，重溫嘉義舊城的人情義氣與地方網絡，感受嘉義特有的「角頭文化 × 義氣精神」。

嘉宴10道美味菜餚，包括老菜脯燉雞、五福臨門拼盤、紅燒魚翅羹、富貴雙拼（金卷米糕）、五柳枝紅燒魚、魷魚螺肉蒜、生炒鱔魚、啤酒醉蝦、四時鮮果盤、銀耳蓮子羹；菜色融入嘉義在地食材與酒釀手法，象徵「以酒入菜、以情交心」，以味覺串連人情的溫度與城市的記憶。

嘉市兩大商圈協會昨晚在嘉義舊監宿舍群舉辦「桃城嘉宴—角頭篇」，重現辦桌文化。（記者丁偉杰攝）

經濟部商業發展署副署長陳秘順（右二）等人昨晚參與「桃城嘉宴—角頭篇」活動，與民眾一同感受辦桌文化。（記者丁偉杰攝）

