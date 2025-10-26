10/26各報重點新聞一覽

彰化有縣5場養豬關聯場，動防所人員穿著的防護衣，加強豬場四周環境消毒，防堵病毒入侵。（彰化縣府提供）

自由時報

非洲豬瘟案 40家關聯場採檢陰性 芬園豬場警報暫解 5屠宰場檢驗中

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣芬園鄉一家養豬場日前傳出現有四隻死豬，因該場化製車有台中梧棲豬場足跡，引發恐慌。昨採檢結果出爐為陰性，暫時解除警報；除彰化，包括苗栗、台中化製運輸車與活豬運輸車的關聯場採檢也皆為陰性。

亞洲行啟程 川普：我很尊重台灣 會和習近平談到台灣 強調中國動武會非常危險

美國總統川普二十四日晚間自白宮出發，展開五天的亞洲訪問行程，預定造訪馬來西亞、日本與南韓，並於三十日在南韓與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，此行重點聚焦台海情勢、貿易僵局、人權議題及關鍵礦物供應鏈。

在柬埔寨經營賭場、電信詐欺 涉跨國不法 台美帛情資交換 助剷太子集團

太子集團控股涉在柬埔寨經營賭場、電信詐欺，美國司法部起訴集團董事長陳志等人，查扣價值約一五〇億美元比特幣，其中台灣有九家公司遭列入制裁名單。本報掌握，我國調查局早已掌握此情資，並持續和美國進行情報交換，目前台北地檢署也根據調查局掌握的相關情資，進行追緝。

聯合報

非洲豬瘟台灣首例確診 我暫停豬肉產品出口

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（25）日表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（WOAH），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。農業部表示，若要重返非疫區，必須通報後三個月內無新增案例，才能提出申請。

「尊重台灣」川普亞洲行啟程 稱會和習近平談到台灣

美國總統川普廿四日晚間展開其第二任首次的亞洲行，預計卅日與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。川普廿四日晚間簡短受訪時表示，他會和習近平談到台灣，「我很尊重台灣」。

中國時報

賴清德︰感念古寧頭戰役勝利

25日是「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，朝野慶祝方式卻是兩樣情。賴清德總統絕口不提台灣光復，卻透過臉書及特別參與YouTuber節目大談古寧頭戰役，並強調，我們追求有實力的真和平，同時保持善意，用「瞭解、理解、諒解、和解」的態度面對兩岸的異同。甫當選國民黨主席的鄭麗文則聚焦在「台灣光復」，她說，從《開羅宣言》到《中日和約》，都確立了台灣戰後的法理基礎，也證明民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。

非洲豬瘟病毒確認 3個月觀察期

我國近日檢出本土非洲豬瘟首例案場，獸醫所已成功分離出病毒，確認檢出病毒。除了將持續完成基因解碼釐清來源外，也將通報WOAH（世界動物衛生組織），並通知其他貿易國家，同時暫停所有豬肉製品輸出。不過好消息是，除了事發案場外，其他採樣均是陰性。防檢署長杜麗華表示，依WOAH規定，若3個月控制良好且無第二例，可申請恢復為非疫區。

美國總統川普24日晚間展開5天的亞洲訪問行程，出發前與在空軍一號上受訪明確表示，會與中國國家主席習近平談到台灣。（路透）

太子集團涉在柬埔寨經營賭場、電信詐欺，美國司法部起訴集團董事長陳志等人。台美帛情資交換，助剷除太子集團。（取自太子集團官網）

