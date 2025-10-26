為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北季風增強！各地防陣雨 北台灣濕涼至週四

    2025/10/26 06:52 即時新聞／綜合報導
    今日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫陣雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲。（資料照）

    今日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫陣雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（26日）東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫陣雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨。氣象署昨深夜11點發布4縣市豪大雨特報，台北市山區及宜蘭縣山區要注意豪雨。

    氣溫方面，今日北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約28至32度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週一（27日）至週三（29日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，週一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。週二至週三水氣增多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較廣泛，新竹以南地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

    週一至週三北部、東北部高溫23至25度，中南部31至32度，花東27至29度；低溫部分中部以北、東北部21至23度，南部、花東23至25度。週四（30日）東北季風減弱，時至週六（11月1日）東北季風將再增強。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 ~ 25 24 ~ 31 27 ~ 35 23 ~ 28

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

