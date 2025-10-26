台南安平驚見「荷蘭公主梳妝樓」厚牆缺角 文史迷怒:台南400喊假的?

安平「梳妝樓」遺構莫明遭毀缺角。（記者洪瑞琴攝）

舊牆厚約90公分非一般民宅圍牆。（記者洪瑞琴攝）

「梳妝樓」多年前未毀樣貌。（黃姓學員提供）

「梳妝樓」遺構可見蚵灰老舊建築材料。（記者洪瑞琴攝）

疑似被拆下來的舊牆遺構磚塊被棄置一邊。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南安平素有「大員」開台的歷史底蘊，巷弄間仍散落許多過往遺構。近日有文史導覽學員探訪安北路121巷，意外發現一處疑似「荷蘭公主梳妝樓」的古牆，今年初還完好，如今卻莫名缺毀一角，讓學員大嘆「台南400」喊得響亮，實際保護卻無力。

該遺構位於熱蘭遮城東側約百餘公尺處，殘牆厚達90公分，遠超一般民宅磚牆常見的30公分。黃姓學員指出，這堵厚牆材質混有蚵灰，推測年代久遠，「若真是荷蘭時期官署或民宅遺構，應該被更審慎對待。」

台南市文化局則表示，該牆段並非指定古蹟，目前沒有文化資產身分。經比對今年3月拍攝的現況照片，並無新增破壞痕跡，只是旁邊的建築工程把材料放在牆上。

傳說中的「荷蘭公主梳妝樓」多年前已因地主整理空地而拆除，但周邊仍存多處荷據時期遺構。台南市文化資產保護協會表示，「梳妝樓住荷蘭公主」應是傳說，但從牆體用料與工法來看確屬遺構，推測是當時的熱蘭遮市鎮或荷蘭官署所在，具有研究與見證價值。

南市文資保護協會指出，回顧日治時期舉辦「台灣文化三百年記念會」時，曾將該「梳妝樓」列入史蹟展出內容之一，顯示其歷史脈絡早受重視。如今安北路121巷這段遺構仍留存，應妥善保存，作為府城文化層疊的見證。

文史界呼籲，文化局曾進行熱蘭遮城地籍與舊圖資調查，應速釐清該段遺構的產權與保存必要性。「即使不確定何時被毀，更該趁遺構尚存及時搶救。」他們強調，真正的文化意識不只在舉辦紀念活動，更在於具體保護歷史現場。

台灣文化三百年紀念會所編之《臺灣史料集成》的書影。（南市文資保護協會提供）

從舊圖資推測，中興街北側，安北路121至中興街18巷中間的街廓，當年「梳妝樓」所在位置。（南市文資保護協會提供）

早年「梳妝樓」遺構。（南市文化資產保護協會提供）

