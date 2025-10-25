雨彈升級！北北基宜慎防豪、大雨

北北基宜4縣市慎防豪、大雨。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署深夜發布豪、大雨特報提醒，受東北季風影響，今晚到明天（26日）台北市山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北（南港、汐止及平溪）及宜蘭地區有局部大雨發生機率，慎防坍方、落石及土石流。東北風偏強，週日適逢光復節連假收假日，出門出遊、南來北往也要留意強風及安全。

豪雨特報範圍：台北市山區士林區、北投區；宜蘭縣山區大同鄉、南澳鄉。

大雨特報範圍：新北市全境；台北市平地松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區；基隆市全境；宜蘭縣平地宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉。

氣象署也提醒，東北風偏強，今晚到明天晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

特報區域（黃色燈號）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

收假日出門出遊、南來北往要留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

