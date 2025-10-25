梧棲爆非洲豬瘟! 潘連周稱中市府管理鬆散、批「瀆職」剛好而已

中華民國養豬協會理事長潘連周。（資料照，記者羅欣貞攝）

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟，中央和地方攜手防控中，但台中市府的掌控讓養豬業者甚為氣憤，中華民國養豬協會理事長潘連周今天批評，從所有環節來看，中市府管理實在鬆散，批評「瀆職」剛好而已。

「拖了10天還說第一時間，那第二時間台灣的豬隻就都死光了啊。」現為屏東縣養豬協會理事長與全國養豬協會理事長的潘連周受訪時就質疑，中市府拖了10天才通報，說什麼第一時間根本是亂扯，這對台灣養豬業來說是極巨大威脅，整件事中台中市府要負很大的責任。

潘連周強調，中市府的「特約獸醫師」的說法，還被該當事獸醫師戳破，在養豬業來說平時死2、3隻就已經算是異常，中市府竟然可以毫無作為，且10月14日死了數十頭豬仍未採檢，又未回溯13日已放行出豬到屠宰場並銷售豬肉，所有管制環節都鬆散的讓人難以置信，怒批就是瀆職。

潘連周批評，後續快遞寄送採檢樣本同樣令人詬病，況且時程又再延誤兩天，中市府的責任很大，市長盧秀燕應重視高達2000多億產值的養豬產業，而不是忽視這攸關至少150萬上下游從業人員的生計。

