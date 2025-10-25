為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄取締不停讓行人 科技執法增2區2路口

    2025/10/25 23:20 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄擴大不停讓行人科技執法，今年底將新增鳳山及苓雅2路口。（記者陳文嬋攝）

    高雄市擴大不停讓行人科技執法，現有23處路口今年行人車禍事故降為10件，比設置前大減42%，以三民區建工、大昌二路取締43件違規最多，三民區光武、九如一路口設置後未發生事故改善最多，今年底將增設鳳山、苓雅區2路口，精準防制行人車禍事故發生。

    交通部最新統計，高雄市今年1至7月行人交通事故較去年同期減少63件，死亡增加6人、受傷減少84人；警方為防制行人車禍事故發生，爭取到中央經費3千萬元，設置23處不停讓行人科技執法，左營、新興區各4處最多，其次鳳山、三民區各3處。

    警方以商圈、學校、醫院、市場周邊為主，選定行人穿越密集、車流量大路口，如巨蛋商圈左營區新莊一路、博愛二路口，文藻大學三民區天祥一路及鼎中路，大同醫院前金區大同二路、中華三路口，兵仔市市場鳳山區五甲一路、中山路口，高鐵左營站左營區高鐵路、重愛路口。

    今年以三民區建工、大昌二路口取締43件違規最多，其次鳳山區維新、光遠路口取締16件，左營區孟子、自由三路口取締15件，各開罰1200元至6000元。

    今年行人車禍事故降為10件、11人受傷，比設置前平均17件，降幅達42%，以三民區光武、九如一路口改善最多，設置前6件、設置後未發生；大寮區成功、鳳屏一路口設置前6件，設置後僅1件；鳳山區青年路二段、文衡路口設置前4件，設置後未發生，防制事故成效佳。

    市府今年將投入350萬元，擴大不停讓行人科技執法，增納鳳山區八德及文衡路口、苓雅區中正一路及凱旋一路口，預計今年底增設完成，明年持續爭取經費增設，精準執法搭配加強取締，以有效防制行人交通事故。

