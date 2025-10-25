台南佳里購物節登場 摸彩最大獎機車

佳里購物節最大獎機車。（公所提供）

台南佳里購物節今天（25日）、明天（26日）在佳里公所前封街舉辦，一方面提振佳里商圈買氣，一方面為台南購物節打頭陣刺激消費，商圈會員出錢出力拉抬活動氣氛，2天消費摸彩最大獎是機車。

今天下午，佳里購物節由台南市副市長趙卿惠、佳里區長林耿漢、佳里商圈理事長陳俊任等人手持南瓜桶，在佳興國小舞獅隊帶領下大進場，沿路發送足甜ㄟ糖果，給鄉親體會不一樣的萬聖氛圍，為購物節造勢。

趙卿惠表示，佳里購物節是大北門區一年一度盛事，2天百攤市集邀集商圈優質店家、伴手禮、觀光工廠及青農展售，讓民眾購物應有盡有，再搭配精彩節目及變裝秀，帶動買氣強強滾。

已經開跑的台南購物節到明年3月1日，在佳里商圈消費50元可獲1組抽獎序號（特約商店消費可獲得2組），有月月抽8萬元現金，最大獎是TOYOTA百萬名車，趙卿惠指出，希望藉此機會促進商業活絡，帶動台南市觀光人流及消費人潮提升。

林耿漢表示，佳里購物節特別以萬聖節主題，打造融合消費促銷、親子同樂與文化創意的節慶型活動，透過設置裝置藝術、變妝創意走秀、發送300個南瓜包、公益人體彩繪與市集行銷等形式，營造熱鬧、趣味、具在地特色的萬聖節嘉年華，吸引民眾走入佳里。

陳俊任指出，商圈不惜重資自籌摸彩大獎送機車、刮刮卡Dyson吹風機及名牌掃地機器人，就是要讓消費者來佳逛市集歡喜得大獎。現場還準備了百攤特色市集、老拓樂團晚會、歡樂氣球教學、氣墊遊戲、街頭藝人表演，歡迎大人小孩一起來同樂。另外只要集10個廢電池或寶特瓶，還可兌換限量文青袋一個，消費不忘愛護地球。

佳里購物節由台南市副市長趙卿惠（前右二）、佳里區長林耿漢、佳里商圈理事長陳俊任等人手持南瓜桶，在佳興國小舞獅隊帶領下大進場，沿路發送足甜ㄟ糖果。（公所提供）

佳里購物節一元競標義賣會。（公所提供）

佳里購物節吸引人潮。（公所提供）

