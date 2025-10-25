為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南佳里購物節登場 摸彩最大獎機車

    2025/10/25 22:59 記者楊金城／台南報導
    佳里購物節最大獎機車。（公所提供）

    佳里購物節最大獎機車。（公所提供）

    台南佳里購物節今天（25日）、明天（26日）在佳里公所前封街舉辦，一方面提振佳里商圈買氣，一方面為台南購物節打頭陣刺激消費，商圈會員出錢出力拉抬活動氣氛，2天消費摸彩最大獎是機車。

    今天下午，佳里購物節由台南市副市長趙卿惠、佳里區長林耿漢、佳里商圈理事長陳俊任等人手持南瓜桶，在佳興國小舞獅隊帶領下大進場，沿路發送足甜ㄟ糖果，給鄉親體會不一樣的萬聖氛圍，為購物節造勢。

    趙卿惠表示，佳里購物節是大北門區一年一度盛事，2天百攤市集邀集商圈優質店家、伴手禮、觀光工廠及青農展售，讓民眾購物應有盡有，再搭配精彩節目及變裝秀，帶動買氣強強滾。

    已經開跑的台南購物節到明年3月1日，在佳里商圈消費50元可獲1組抽獎序號（特約商店消費可獲得2組），有月月抽8萬元現金，最大獎是TOYOTA百萬名車，趙卿惠指出，希望藉此機會促進商業活絡，帶動台南市觀光人流及消費人潮提升。

    林耿漢表示，佳里購物節特別以萬聖節主題，打造融合消費促銷、親子同樂與文化創意的節慶型活動，透過設置裝置藝術、變妝創意走秀、發送300個南瓜包、公益人體彩繪與市集行銷等形式，營造熱鬧、趣味、具在地特色的萬聖節嘉年華，吸引民眾走入佳里。

    陳俊任指出，商圈不惜重資自籌摸彩大獎送機車、刮刮卡Dyson吹風機及名牌掃地機器人，就是要讓消費者來佳逛市集歡喜得大獎。現場還準備了百攤特色市集、老拓樂團晚會、歡樂氣球教學、氣墊遊戲、街頭藝人表演，歡迎大人小孩一起來同樂。另外只要集10個廢電池或寶特瓶，還可兌換限量文青袋一個，消費不忘愛護地球。

    佳里購物節由台南市副市長趙卿惠（前右二）、佳里區長林耿漢、佳里商圈理事長陳俊任等人手持南瓜桶，在佳興國小舞獅隊帶領下大進場，沿路發送足甜ㄟ糖果。（公所提供）

    佳里購物節由台南市副市長趙卿惠（前右二）、佳里區長林耿漢、佳里商圈理事長陳俊任等人手持南瓜桶，在佳興國小舞獅隊帶領下大進場，沿路發送足甜ㄟ糖果。（公所提供）

    佳里購物節一元競標義賣會。（公所提供）

    佳里購物節一元競標義賣會。（公所提供）

    佳里購物節吸引人潮。（公所提供）

    佳里購物節吸引人潮。（公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播