在街角就能遇見藝術 走到哪演到哪 台南「藝文一條通」登場

2025台南藝術節推出「藝文一條通」特別企劃，圖為雞屎藤舞蹈劇場在鷲嶺食肆演出。（南市文化局提供）

2025台南藝術節以「城市街頭就是展演舞台」為概念，今（25）日推出「藝文一條通」特別企劃，在府城各個角落熱鬧開演。從大南門城、孔廟、南市美術館一館、鷲嶺食肆到B.B. Art，5大文化據點變身城市舞台，9組傑出演藝團隊輪番上陣，吸引民眾隨著音樂與舞蹈在巷弄間穿梭，體驗藝術與生活無縫交融的魅力。

現場演出從古典樂到漫才、從傳統藝陣到現代舞蹈，應有盡有，還搭配「看表演集章換好禮」活動，讓親子觀眾一邊欣賞、一邊遊戲。活動設計更強調互動體驗，例如穿戴歌仔戲道具、學習原住民樂舞、製作紙偶等，讓觀眾從看戲變成表演的一部分。希望透過非典型藝術參與，讓民眾「在街角就能遇見藝術」，感受台南城市的文化能量。

同時在南門公園登場的「好好看聚會所」也熱鬧非凡，家齊高中嘻研社、洄瀾舞集、布紙是偶小劇場等團隊帶來多元表演與工作坊，台南高商老師莫嘉賓則帶領學生與民眾體驗粉筆彩繪創作，新藝獎得主「小聲回收」還舉辦聲音互動創作，讓現場大小朋友玩得不亦樂乎。

「每看完一場，小孩就拉著我要趕去下一個場地，這跟他們過去在演藝廳內看表演常會看到打瞌睡的經驗完全不同」，帶著孩子參與活動的林小姐笑說，今年的「藝文一條通」不僅讓孩子更親近表演藝術，也激發探索城市的好奇心。

文化局長黃雅玲表示，「藝文一條通」以城市空間為舞台，串連台南的歷史風景與創意能量，讓藝術走進日常，也讓民眾在行走之間重新看見這座城市的文化靈魂。

