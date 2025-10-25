為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    在街角就能遇見藝術 走到哪演到哪 台南「藝文一條通」登場

    2025/10/25 22:52 記者洪瑞琴／台南報導
    2025台南藝術節推出「藝文一條通」特別企劃，圖為雞屎藤舞蹈劇場在鷲嶺食肆演出。（南市文化局提供）

    2025台南藝術節推出「藝文一條通」特別企劃，圖為雞屎藤舞蹈劇場在鷲嶺食肆演出。（南市文化局提供）

    2025台南藝術節以「城市街頭就是展演舞台」為概念，今（25）日推出「藝文一條通」特別企劃，在府城各個角落熱鬧開演。從大南門城、孔廟、南市美術館一館、鷲嶺食肆到B.B. Art，5大文化據點變身城市舞台，9組傑出演藝團隊輪番上陣，吸引民眾隨著音樂與舞蹈在巷弄間穿梭，體驗藝術與生活無縫交融的魅力。

    現場演出從古典樂到漫才、從傳統藝陣到現代舞蹈，應有盡有，還搭配「看表演集章換好禮」活動，讓親子觀眾一邊欣賞、一邊遊戲。活動設計更強調互動體驗，例如穿戴歌仔戲道具、學習原住民樂舞、製作紙偶等，讓觀眾從看戲變成表演的一部分。希望透過非典型藝術參與，讓民眾「在街角就能遇見藝術」，感受台南城市的文化能量。

    同時在南門公園登場的「好好看聚會所」也熱鬧非凡，家齊高中嘻研社、洄瀾舞集、布紙是偶小劇場等團隊帶來多元表演與工作坊，台南高商老師莫嘉賓則帶領學生與民眾體驗粉筆彩繪創作，新藝獎得主「小聲回收」還舉辦聲音互動創作，讓現場大小朋友玩得不亦樂乎。

    「每看完一場，小孩就拉著我要趕去下一個場地，這跟他們過去在演藝廳內看表演常會看到打瞌睡的經驗完全不同」，帶著孩子參與活動的林小姐笑說，今年的「藝文一條通」不僅讓孩子更親近表演藝術，也激發探索城市的好奇心。

    文化局長黃雅玲表示，「藝文一條通」以城市空間為舞台，串連台南的歷史風景與創意能量，讓藝術走進日常，也讓民眾在行走之間重新看見這座城市的文化靈魂。

    2025台南藝術節推出「藝文一條通」特別企劃，圖為藝姿舞集在大南門城精彩的表演。（南市文化局提供）

    2025台南藝術節推出「藝文一條通」特別企劃，圖為藝姿舞集在大南門城精彩的表演。（南市文化局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播