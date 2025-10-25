《航海王》千陽號來了！新竹青草湖煙火秀 邀你串聯城市景點

新竹市青草湖以《航海王》千陽號當背景，搭配燈光煙火秀。（記者洪美秀攝）

以千陽號當背景，搭配燈光煙火秀，將青草湖打造成一個冒險及夢想水域。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕秋天是出遊最佳季節，新竹市府舉辦前進未來島勇闖青草湖活動，除在青草湖搭起卡通航海王的場景，更有12公尺的「千陽號」主題裝置現身青草湖，晚間也有精采的300秒湖畔煙火秀，在多首經典動漫樂曲演奏下，也將青草湖打造成繽紛璀璨的童話場景，吸引不少民眾參與，享受涼風煦煦的夢幻秋夜。

市府今年在青草湖以《航海王》最新篇章「未來島篇」為靈感，結合湖畔與未來科技風，打造全新沉浸式冒險場域。從角色互動、拍照打卡到沉浸式造景，將航海王動漫人物魯夫熱血與夢想的精神完整呈現，活動即日起到11月7日，邀請市民來青草湖，與航海王魯夫夢想起航。

市府表示，除會場有人氣角色公仔及吸睛打卡裝置，也有週末限定節目與特色市集，串聯音樂、煙火與光影三重盛宴。10月26日、11月1日及2日20時20分也有煙火秀，邀市民來感受青草湖的湖光山色；每日18時30分至21時則每半小時展演一場燈光音樂秀，讓青草湖從白天到夜晚都成為最夢幻的打卡地標。

另市府也推出「城市景點串聯活動」，讓《航海王》人氣角色現身新竹各大景點，包括新竹火車站旅遊服務中心、動物園、東門城、城隍廟前廣場、南寮漁港旅遊服務中心、影像博物館、美術館、新竹觀測站、州廳及將軍村等10個地點。只要到現場掃描角色裝置上的 QR Code 集章，集滿5點即可兌換活動限量胸章。

許多民眾來感受歡樂氣氛。（記者洪美秀攝）

