    高雄衛武營「沐森藝術節」 邀你走進公園與藝術對話

    2025/10/25 21:36 記者陳文嬋／高雄報導
    藝術家陳靜智「繁衍．複數」。（衛武營藝術村提供）

    藝術家何佳眞「叢林的花朵」以回收鐵絲網打造巨型花朵，將冷硬工業材料轉化為自然意象，呈現文明與生態的衝突與矛盾，映照出如夢似幻的衝突美感。（衛武營藝術村提供）

    藝術家以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。（衛武營藝術村提供）

    衛武營藝術村坐落在衛武營都會公園，與廣大樹林、草地共存。（衛武營藝術村提供）

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市衛武營藝術村WeR年度計畫《沐森藝術節－復現Re-Emergence》，藉由歷史及自然領悟而生，展開公園藝術行動，推出藝術家聯展、生態論壇、復現刻印，邀請民眾以觀展、體驗、聆聽方式，走進公園與藝術對話，思考人與自然關係，並將領悟帶回生活中。

    由藝術總監陳姿仰發起，邀請策展人洪威喆，攜手駐村藝術家王國仁、林純用、何佳眞、陳彥名、陳靜智、鄭雅芬、連宏珠，徵選出藝術創作者鄭雋、陳宜君、李昆晏、張漢恭、屋特等人，以自然環境媒材構思，創作一系列裝置藝術。

    沐森藝術節也舉辦論壇，邀請藝術家、土地關懷者、跨領域創作者及策展人對談，探討公園、創作及日常生活間關係，每個行動、作品與歷史、自然連結，民眾走訪公園探尋藝術，佇足與品味觀察，透過對環境觀察，轉化對生態反思。

    陳姿仰表示，這是一場與生態自然共舞的藝術節，衛武營藝術村WeR相當獨特，與廣大樹林、草地共存，也是少數保留原營舍結構，並與藝術共存的空間。藝術村連3年推出《仲夏夜之夢》、《冬花盛開》及《小沐森藝術節》，與藝術家共同探索藝術如何與自然環境互動，不斷嘗試創造，希望透過藝術找回土地和歷史的原點，讓藝術與自然共生、共榮，創造獨一無二的藝術聚落。

    沐森藝術節展出至11月23日，除了靜態展覽、生態論壇外，每週六日推出復現刻印、鉛筆拓印，由藝術家帶領民眾體驗，歡迎民眾共襄盛舉，體驗藝術生活。

    衛武營藝術村推出《沐森藝術節－復現Re-Emergence》。（衛武營藝術村提供）

