為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週日北部整天濕涼 南北溫差大出遊留意

    2025/10/25 22:03 即時新聞／綜合報導
    週日北部及宜蘭整天濕涼。（資料照）

    週日北部及宜蘭整天濕涼。（資料照）

    週日（25日）北部整天濕涼，其他地區為多雲；北部低溫21度，高溫26度，其他地區高溫可達32度，南北溫差大，連假出遊留意溫度變化。

    中央氣象署預報，週日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

    氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至32度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫24至26度，金門晴時多雲，氣溫23至27度，馬祖多雲時晴，氣溫21至22度。

    中央氣象署提醒，台南以北、台東、恆春半島空曠地區以及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海有較大風浪，海邊活動請注意安全。

    紫外線方面，週日基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。

    未來幾天天氣，天氣風險公司指出，雖然東北季風持續影響，不過水氣會比較減少，迎風面地區仍有短暫陣雨，但是降雨的量跟範圍都會縮減許多。北部、東北部、東部溫度持續偏涼，其他地方則是日夜溫差變化較大。各地沿海風浪仍大，特別是北海岸到西半部沿海地區，要持續注意強風出現的機會。

    空氣品質方面，週日東北季風再增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週日北部及宜蘭氣溫介於21至26度，其他地區低溫23至25度，高溫27至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日北部及宜蘭氣溫介於21至26度，其他地區低溫23至25度，高溫27至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日紫外線基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週日紫外線基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播