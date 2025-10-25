週日北部整天濕涼 南北溫差大出遊留意

週日北部及宜蘭整天濕涼。（資料照）

週日（25日）北部整天濕涼，其他地區為多雲；北部低溫21度，高溫26度，其他地區高溫可達32度，南北溫差大，連假出遊留意溫度變化。

中央氣象署預報，週日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區普遍有短暫雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至32度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫24至26度，金門晴時多雲，氣溫23至27度，馬祖多雲時晴，氣溫21至22度。

中央氣象署提醒，台南以北、台東、恆春半島空曠地區以及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海有較大風浪，海邊活動請注意安全。

紫外線方面，週日基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，雖然東北季風持續影響，不過水氣會比較減少，迎風面地區仍有短暫陣雨，但是降雨的量跟範圍都會縮減許多。北部、東北部、東部溫度持續偏涼，其他地方則是日夜溫差變化較大。各地沿海風浪仍大，特別是北海岸到西半部沿海地區，要持續注意強風出現的機會。

空氣品質方面，週日東北季風再增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日北部及宜蘭氣溫介於21至26度，其他地區低溫23至25度，高溫27至32度。（擷取自中央氣象署網站）

週日紫外線基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

