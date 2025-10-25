夭壽！彰化移工貓羅溪網魚烤肉 堆滿垃圾亂象多

連續假日有不少移工在貓羅溪網魚烤肉。（圖由民眾提供）

移工在貓羅溪網魚烤肉，卻留下滿地垃圾。（圖由民眾提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕夭壽！彰化縣芬園鄉貓羅溪連日來有大批外籍移工撒網捕魚，還拔樹木當柴火燒來烤魚、烤肉，飲酒作樂，吃完、喝完後卻留下滿地垃圾。讓前往貓羅溪拍攝生態的遊客氣炸，怒轟移工10月間連續假日都聚集在貓羅溪，喝酒後離開還騎機車，有酒後駕車之嫌。遊客希望移工的業者能嚴加要求，維護環境不分本國或外國人，警方也應加強取締酒駕。

有遊客指出，每當週六、日芬園貓羅溪就有很多來自台中、南投的移工來抓魚、烤魚，還帶來大量飲料、啤酒飲用；從教師節連假、中秋節連假、雙十節連假到這兩天的光復節連假，貓羅溪都聚集大批移工，下到貓羅溪用大網捕魚，捕到魚後就直接在岸上烤魚，大家吃飽喝足後，竟把大量垃圾留在現場，嚴重破壞生態，實在要不得。

遊客說，這些移工有不少人都騎機車、電動車，卻多半都有喝酒疑似酒駕，萬一發生事故後果不堪設想；他們並非歧視移工，但移工如此破壞台灣環境，已是嚴重的社會問題，希望警方也能加強酒駕臨檢。

移工在貓羅溪網魚烤肉，吃飽喝足後留下滿地垃圾。（圖由民眾提供）

貓羅溪遺留烤肉網與飲料罐等垃圾。（圖由民眾提供）

