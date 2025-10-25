高雄星光水岸公園升級 試營運湧5萬人次

「星光水岸公園」戲水區兩天湧入逾5萬人次。（高雄市公園處提供）

高雄親水新亮點「星光水岸公園」戲水區升級後，昨天（24日）起開放試營運，統計兩天湧入逾5萬人次，但傳出入水池的斜坡太滑，有些民眾滑倒，公園處強調將加裝防滑地墊，同時蒐集民眾意見，作為後續優化、明年正式開幕的參考。

太滑將加裝防滑地墊

「星光水岸公園」戲水區開放後，獲得好評，但也有民眾在「脆」平台發文，表示設施很多很新穎，但來玩真的要小心，入水池的斜坡很滑，一路上看到好多人滑倒；其他網友附和說:「真的超滑，一堆人摔在一起」、「大人也會滑倒」。

對此，高雄市公園處表示，「星光水岸公園」自24日開放試營運以來，吸引眾多大人小孩造訪，10月24、25日兩天入園總人次已逾5萬，港景與水域設計深獲好評，對於民眾反映的意見，星光水岸公園戲水區地坪除加設防滑地墊改善，管理人員也提醒民眾避免於水池奔跑，以確保安全，另於試營運後，將整體檢視優化。

高雄市工務局表示，試營運期間已聯合相關局處投入人力，維護戲水安全並加強宣導注意事項；並將依據實際使用情形，持續優化與改善設施，確保安全與品質，同步了解民眾需求與意見，作為園區後續設施設計與戲水動線等空間優化與精進地參考。

公園處說明，星光水岸公園採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，成為港灣重要親水亮點，此次試營運蒐集的回饋與觀察成果，將作為後續優化設施與安全動線的重要依據，期盼正式開放時，以更安全更舒適、更完善環境迎接遊客。

民眾反映入水池的斜坡很滑，很多人滑倒。（公園處提供）

星光水岸公園升級後，成為高雄港灣亮眼的親水亮點。（公園處提供）

