台南六甲創意遊行嘉年華登場 學生萬聖節裝扮吸睛

台南六甲商圈今晚創意踩街遊行熱鬧。（公所提供）

萬聖節快到了，台南六甲區公所、六甲街區繁榮文化觀光發展促進會（六甲商圈）今（25日）晚舉辦「2025農來六甲創意遊行嘉年華」，參與的學生別出心裁的創意打扮吸睛，主辦單位並沿路發放糖果、商品券，行銷商圈提振商機。

參與的的學生來自六甲國小、林鳳國小、嘉南國小、官田國小及六甲國中，台南市長夫人劉育菁、六甲商圈理事長尤淨寬也打扮上街遊行，十分開心，滿街歡樂聲，尤淨寬說，商圈加碼發送10萬元商品券，每張面額50元，限量2000張，民眾可到商圈的店家消費折抵，希望為六甲商圈注入一波新商機，讓大家更認識六甲優質店家。

六甲區長陳啓榮表示，遊行另邀請赤山表演藝術坊及六甲國中、小的龍陣醒獅參加，呈現六甲的藝文發展。

歡迎遊客在連假期間循六甲「美食地圖」、「觀光地圖」、「裝置藝術地圖」到六甲小旅行，感受六甲的人文溫度，目前正舉辦2025臺南購物節至明年3月1日，只要消費滿50元就可以抽獎，有百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、月月抽8萬元、現金88萬元等好禮，歡迎全國民眾來六甲旅遊消費，把大獎帶回家。

台南市長夫人劉育菁（右四）和民眾同樂。（公所提供）

小朋友參與創意遊行，還做防疫宣傳。（公所提供）

六甲商圈理事長尤淨寬（左二）也打扮上街遊行，六甲區長陳啓榮（右一）助陣。（公所提供）

