    首頁 > 生活

    台南關子嶺溫泉美食節 「百鬼夜行」好搶眼

    2025/10/25 20:19 記者楊金城／台南報導
    台南白河關子嶺溫泉美食節今晚「百鬼夜行」踩街。（記者楊金城攝）

    台南白河關子嶺溫泉美食節今晚「百鬼夜行」踩街。（記者楊金城攝）

    踩街熱鬧。（記者楊金城攝）

    踩街熱鬧。（記者楊金城攝）

    台南白河關子嶺溫泉美食節今晚「百鬼夜行」踩街，吸引爆滿的遊客參加。（記者楊金城攝）

    台南白河關子嶺溫泉美食節今晚「百鬼夜行」踩街，吸引爆滿的遊客參加。（記者楊金城攝）

    大型操偶參加「百鬼夜行」踩街，十分熱鬧。（記者楊金城攝）

    大型操偶參加「百鬼夜行」踩街，十分熱鬧。（記者楊金城攝）

    〔記者楊金城／台南報導〕2025台南白河關子嶺溫泉美食節今天（25日）開幕，今晚6點舉辦「百鬼夜行」踩街，熱鬧的溫泉慶典，吸引爆滿的遊客參加遊行，十分熱鬧，陳姓遊客一家從北部來關子嶺，開心的說：「不虛此行」。

    台南市觀旅局說，本週關子嶺的住宿率幾近百分之百，顯示關子嶺溫泉節活動熱度與高人氣。

    最熱鬧的關子嶺「夜祭巡行」，今晚登場，捨棄往年的火王爺花燈，以「百鬼夜行」為主題，打造4座大型操偶，包含八岐大蛇、骨女、輪入道與酒吞童子等日本妖怪造型，並邀集鳳天神鼓、瘋狂維納斯舞團、百鬼Cosplay、火舞等12組表演團體踩街演出，吸引民眾提燈、穿浴衣同行。

    巡行隊伍自關子嶺寶泉橋出發，沿途熱鬧非凡，為溫泉節打造奇幻又熱鬧的夜間祭典氛圍。白河警分局長陳志埕帶領員警、出動義警、民防、巡守隊在環嶺公路交通管制、隨遊行戒護，安全第一。

    遊客一家人穿浴衣參加踩街。（記者楊金城攝）

    遊客一家人穿浴衣參加踩街。（記者楊金城攝）

