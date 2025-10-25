高雄創意造筏競賽登場 陳其邁、康裕成參賽成績曝光

高雄市長陳其邁與Mana、立委許智傑及議員郭建盟組隊出賽，並奪得分組第一。（記者許麗娟攝）

高雄創意造筏競賽今、明（25、26）2天在駁二大港橋水域歡樂登場，今年有超過百支隊伍報名參賽，有隊伍以大港旋轉橋、高流海音館為造型，也有把船打造成藍白拖，也有些造筏外形搶眼，但一下水就「分解」落水，市長陳其邁也和日籍YouTuber「Mana」同隊開划參賽。

創意造筏競賽今年邁入第3屆，每年都有隊伍發揮搞笑創意打造獨一無二的船筏，今年規定以「環保×創意×高雄特色」為主軸，筏艇尺寸限長4公尺、寬2公尺內，每隊限乘2至6人，現場可見水桶、臉盆、浮筒、回收寶特瓶、木板、帆布等都成了造筏的材料，甚至有隊伍以400多個牛奶盒打造成可以旋轉的大港橋造型，創意令人驚嘆！

今日賽程中，不少隊伍的船筏和人員一下水，就立即翻船或解體，也有的船筏雖然外型搶眼，卻划不動，不停地在原地旋轉，提供現場觀眾不少歡笑，市長陳其邁、議長康裕成、立委邱議瑩和許智傑等也分隊參賽，結果市長隊得第一，康裕成和邱議瑩的船筏，則是在原地划不動，只獲同組第5名。

明天下午1至6點仍有第二波的造筏競賽，現場還設有SUP立式划槳、獨木舟與綁筏體驗區，民眾到場觀賽還能親水體驗。

議長康裕成偕同立委邱議瑩組成高雄划起來隊，比賽過程一直卡關划不動。（記者許麗娟攝）

左營高中以交通安全為主題打造創意造筏參賽。（記者許麗娟攝）

有些造筏一下水就翻船，只能提早退賽。（記者許麗娟攝）

有隊伍的造筏特別以花蓮光復加油為主題打造。（記者許麗娟攝）

創意造筏競賽不僅比造型，還要能下水競速。（記者許麗娟攝）

以400多個牛奶盒打造的大港橋造筏，而且還能旋轉。（記者許麗娟攝）

以烏龜和龍為造型的創意造筏外形，相當搶眼。（記者許麗娟攝）

造型搶眼的造筏一下水就翻船分解，製造不少歡笑。（記者許麗娟攝）

拖鞋配蟑螂的造型相當逗趣。（記者許麗娟攝）

高流海音館造型的船筏，上頭還有超萌的黃色小鴨。（記者許麗娟攝）

