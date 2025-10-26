台北市環保局長徐世勲用半生守護自閉症孩童

台北市環保局長徐世勲的人生有超過一半時間，都與自閉症孩子緊緊相繫。（記者蔡愷恆攝）

台北市環保局長徐世勲是一個「斜槓」的人。翻開他的經歷，不僅當過議員，也曾擔任台北市客委會主委，更是中華民國自閉症基金會董事。在擔任董事之前，他早已投入這個領域多年——從台大自閉心語服務團開始，他的人生有超過一半時間，都與自閉症孩子緊緊相繫。

徐世勲家中沒有自閉症的孩子，他自己也不是，然而成長過程中受到母親影響深遠，母親畢業於政大教育心理系，後來擔任學校輔導主任，家中滿是心理學與輔導書籍。徐世勲笑說，自己小時候就常翻著那些書閱讀：「我以前本來想念心理系，因為我媽媽是政大教育心理系，從小看她在學校時代的書，我就覺得心理學很有趣，我媽媽後來去當輔導主任，所以我們家裡有很多輔導類的書，我從小對這個就有興趣。」

這份對心理與人的興趣，成了他在大學選社團時的指南。「我那時候在台大一開始參加了很多社團，像調酒社、蛋糕研究社、魔術社，什麼都玩，唯一一個服務型的社團，就是自閉心語服務團，因為我本來就想參加專業一點的服務社團，不只是偏鄉服務，而是需要訓練、有系統地學習。」受訓課程非常扎實，「我們光受訓就要兩天一夜，裡面會講什麼是自閉症、服務理念，還有一個我印象很深的是『服務汙染』——你以為很有心服務，可是你的態度或做法可能在傷害孩子而不自知。」

他第一次出隊的經驗至今難忘，「記得多帶一副眼鏡」，學長姐這樣提醒他。果然，小朋友一氣之下用頭撞上他，把眼鏡踩碎，「我痛到眼睛都冒金星，還得耐心跟他說：『你要跟哥哥說什麼？要說對不起喔。』那時我就想，他的父母一定更辛苦。」

最讓他難忘的是一位不能讓人靠近的小男孩。，「如果你離他兩公尺內，他就會逃走，有一次我先伸出一根小棍子，他經過時就握住那根棍子，後來就慢慢牽起我的手，那是他第一次主動牽人，我當下真的快哭出來。」這段情誼延續到他的大學畢業典禮，那位小朋友捧著一束花，靦腆地對他說：「哥哥，畢業快樂。」

多年後，徐世勲踏入政壇，仍持續關注自閉症家庭的需求。「我當議員的時候，有媽媽來找我陳情，她得癌症、兒子中度自閉症。我發現照顧時數評量表根本不合理，所以我爭取讓台北市成為全台第一個針對自閉症訂有專屬量表的地方政府。」

多年與自閉症孩子相處的經驗，讓他說話時語氣格外溫柔。「我覺得他們真的很純真，你如果花時間跟他們相處，就會發現他們沒有惡意、沒有心機，他們的世界很單純，想什麼就說什麼、做什麼就做什麼，那種單純是我們一般人很難做到的，我常常覺得，他們是最乾淨的生命體。」

他曾帶朋友去一家公益餐廳，那裡每週都邀請自閉症孩子表演，「那天一位自閉症少年拉小提琴，現場大家給他掌聲、鼓勵，他整個人都亮起來，那畫面真的很感動。」他說：「我看著那個孩子的爸爸拍照、媽媽擦眼淚。她跟我說，她很少遇到有人願意這樣欣賞他們的孩子，那一刻，她終於覺得被看見了。」

徐世勲說，那也是他心裡最柔軟的時刻：「其實這些家庭都很需要社會多一點理解、多一點支持。」

