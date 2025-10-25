台中文山掩埋場廚餘堆肥曝曬生惡臭招蚊蠅 環保局長親上火線說明

文山掩埋場堆置廚餘。（中市議員何文海提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，全台22日起暫停廚餘養豬，台中市政府指定全市廚餘送4處指定掩埋場堆肥，台中市議員何文海質疑，文山掩埋場清運車大排長龍，且曝曬廚餘孳生蚊蠅、產生惡臭，對此，環保局長陳宏益表示，現場把木屑摻在裡面，吸附味道，也方便調整水分，再撈出到旁邊攪拌翻堆，這是做堆肥的前置作業。

陳宏益表示，文山的餐廳、學校、人口集中市區，針對文山廠會加開堆肥掩埋的工作面，清運業者習慣清早、下午時段收運，已掌握大概有30家，將協調時段進場及場區，分散疏導至屯區場、后里場。

環保局目前公告4處指定掩埋場協助「暫置貯留（堆肥）」方式應變處理，清運業者可依照清運地點行政區去化廚餘，包括文山掩埋場（市8區：中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區）；二、后里掩埋場（山區：豐原、后里、東勢、石岡、新社、神岡、潭子、大雅及和平區）；三、沙鹿掩埋場（海區：大甲、清水、外埔、大安、沙鹿、梧棲及龍井區）；四、霧峰掩埋場（屯區：大里、太平、大肚及烏日區）

環保局統計，截至昨（24）天日累計清運送進掩埋場堆肥的廚餘車輛計243車次，收運廚餘量計449公噸，場內每日作業完成後會將廚餘覆土，以防蚊蠅或野生動物覓食，同時也會添加木屑等副資材定期翻堆，以將廚餘堆肥肥料化，另配合防疫所需4處廚餘指定地點比照畜牧場管制作業，除車輛過磅管制出入人員。

此外，環保局昨日派員前往37家廚餘再利用畜牧場全面稽查，除2場已停養外，其餘35場均已無使用廚餘，改用飼料及植物性殘渣餵養，環保局將持續與再利用畜牧場保持聯繫，並依規追蹤查核。

中市環保局長陳宏益表示，文山掩埋場堆放廚餘做堆肥，把木屑摻在裡面，吸附味道，也方便調整水分，再撈出到旁邊攪拌翻堆，這是做堆肥的前置作業。（記者蔡淑媛攝）

