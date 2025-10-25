長榮空服員之死》長榮航工會、空服員工會提3大訴求 明馬拉松前請董、總座回應

長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發起「白玫瑰運動」，呼籲長榮航空改善勞動環境。（長榮航空企業工會提供）

長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，本月初不幸病逝，引發各界抨擊長榮航空的勞動環境和苛刻工作條件。桃園市空服員職業工會和長榮航空企業工會今天（25日）都宣布，將在週日長榮馬拉松上向董事長林寶水、總經理孫嘉明遞白玫瑰和陳情書，並提出三大訴求。

長榮航空企業工會在今天（25日）下午宣布，工會的副理事長趙婕歡，明天將和桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉，在清晨開始的長榮航空馬拉松現場，代表長榮空服員遞交白玫瑰和陳情書，請董事長林寶水、總經理孫嘉明回應訴求。

長榮航空企業工會提出三大訴求，第一是病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消週末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制。第二是特別休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班。第三是空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會將在明天（26日）上午4點30分，在台北市景福門前（面對總統府一側），在馬拉松舉辦前，持白玫瑰陳情，請董事長林寶水、總經理孫嘉明具體回應改善方案。

