為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長榮空服員之死》長榮航工會、空服員工會提3大訴求 明馬拉松前請董、總座回應

    2025/10/25 19:06 記者吳亮儀／台北報導
    長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發起「白玫瑰運動」，呼籲長榮航空改善勞動環境。（長榮航空企業工會提供）

    長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發起「白玫瑰運動」，呼籲長榮航空改善勞動環境。（長榮航空企業工會提供）

    長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，本月初不幸病逝，引發各界抨擊長榮航空的勞動環境和苛刻工作條件。桃園市空服員職業工會和長榮航空企業工會今天（25日）都宣布，將在週日長榮馬拉松上向董事長林寶水、總經理孫嘉明遞白玫瑰和陳情書，並提出三大訴求。

    長榮航空企業工會在今天（25日）下午宣布，工會的副理事長趙婕歡，明天將和桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉，在清晨開始的長榮航空馬拉松現場，代表長榮空服員遞交白玫瑰和陳情書，請董事長林寶水、總經理孫嘉明回應訴求。

    長榮航空企業工會提出三大訴求，第一是病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消週末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制。第二是特別休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班。第三是空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

    桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會將在明天（26日）上午4點30分，在台北市景福門前（面對總統府一側），在馬拉松舉辦前，持白玫瑰陳情，請董事長林寶水、總經理孫嘉明具體回應改善方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播