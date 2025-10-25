為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化市萬聖節變裝秀 林世賢扮殭屍嚇人

    2025/10/25 18:58 記者湯世名／彰化報導
    彰化市長林世賢今晚萬聖節活動中扮殭屍嚇人。（圖由市公所提供）

    彰化市長林世賢今晚萬聖節活動中扮殭屍嚇人。（圖由市公所提供）

    萬聖節腳步近了，彰化市公所今天（25日）在後火車站盛大舉辦「半半與饅頭的魔法列車派對」，活動最高潮莫過於晚間的變裝踩街，市長林世賢一身殭屍裝，化身殭屍到處走跳「嚇人」，與精心變裝的大小朋友一齊「搞怪」同樂，熱鬧萬分。

    今年的魔法列車派對在後站廣場安排了雜耍特技秀、人體氣球秀、小丑互動默劇、波力見面會等精彩表演。另有闖關遊戲，只要完成闖過3個關卡，即獲贈半半摺疊扇。受歡迎的「鐵道奇航」在台鐵舊宿舍廣場展開，大家搭乘著小火車繞行舊宿舍遊賞。此外，後站廣場及台鐵舊宿舍廣場兩處，另設置市集，販售吃食或文創等物。

    重頭戲的變裝踩街競賽晚間熱烈展開，隊伍自後站廣場集結出發後，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，最後抵達台鐵舊宿舍廣場並評分，奪得首獎的可獲得1萬元禮券；另參加踩街競賽的朋友，只要走完全程，也都獲贈-半半化妝包的禮物。

    活動現場點亮一座3公尺高南瓜造型售票站燈景矗立眼前，彰化市公所表示，這次配合萬聖節從後站廣場起，沿著扇步道、戶羽機關車園區旁的小公園，再延伸至台鐵舊宿舍沿途佈置的地景燈飾，融入彰化鐵道元素，貫穿彰化後站廣場至臺鐵舊宿舍帶狀廊道區域，美不勝收。還有可愛且逗趣十足的饅頭家族成員皮皮及加加、蝙蝠、可愛的歡樂南瓜號與幻貓列車長、戶羽機關車園區旁小公園的魔法小火車、扇步道的七彩步道燈景等。地景燈飾展期至10月底，林世賢邀請大家共襄盛舉。

    彰化市公所今晚萬聖節活動，大小朋友變裝秀。（圖由市公所提供）

    彰化市公所今晚萬聖節活動，大小朋友變裝秀。（圖由市公所提供）

    3公尺高南瓜造型售票站燈景入夜後大放光明。（圖由市公所提供）

    3公尺高南瓜造型售票站燈景入夜後大放光明。（圖由市公所提供）

    「鐵道奇航」在台鐵舊宿舍廣場展開，大家搭乘著小火車繞行舊宿舍遊賞。（圖由市公所提供）

    「鐵道奇航」在台鐵舊宿舍廣場展開，大家搭乘著小火車繞行舊宿舍遊賞。（圖由市公所提供）

