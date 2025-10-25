感動！台灣LOL再次晉級 官方曝後台畫面「主播、賽評還在哭」

JR（圖左）和ZOD（圖右）仍止不住淚水，在後台努力想平復情緒迎接尚未結束的播報。（取自Threads@lolesportstw）

2025英雄聯盟世界賽現正進行中，來自LCP賽區的台灣戰隊中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO），今天成功晉級8強，睽違8年再有台灣隊有此成績。播報比賽的主播「JR」、賽評「Zod」情緒激動，當場淚崩。台灣轉播單位事後PO出影片，只見在鏡頭切換間隙，JR與Zod仍忍不住淚水，在後台努力轉換情緒面對接下來的播報。

CFO今天擊敗LTA賽區第一種子、北美強隊FlyQuest，剛好播報到CFO晉級比賽的主播「JR」，過去時常在台灣隊伍被淘汰時淚灑主播台，被台灣網友稱為「愛國主播」，今天他也參與到CFO晉級一刻。在CFO確定贏下比賽的瞬間，JR忍不住爆哭了出來，連以往在JR情緒激動時會幫忙撐場的賽評「Zod」，也忍不住哽咽，隨後兩人泣不成聲幾乎無法再講話。

台灣轉播官方事後在官方Threads帳號「lolesportstw」發布影片，只見比賽結束，鏡頭切換成獲勝選手受訪及廣告畫面時，JR和ZOD仍止不住淚水，在後台努力想平復情緒迎接尚未結束的播報，畫面既感人又有趣。

網友也紛紛留言，「官方好壞」、「好讚喔官方」、「愛JR ZOD 恭喜你們終於見證到這一刻了」、「嗚嗚嗚嗚 十年了 嗚嗚嗚嗚嗚」、「真的蠻喜歡JR的 真的很感動」、「哭！哭大聲點」、「不知道的以為我們輸了 也哭太慘」。

在確定CFO將贏得勝利時，JR哽咽又激動地大喊，「10年的魔咒破除了，8強我們回來了！」接著忍不住痛哭失聲，一旁的 Zod 連忙救場接話，沒想到講著講著，自己也忍不住哽咽。JR則邊哭邊說，「10年了，我們曾經跌落谷底，很痛！很多人說我們是傻子，但我們仍傻傻地相信希望會再次綻放……CFO，我們的英雄！」接著再度泣不成聲，而從背景也可聽到Zod的啜泣聲。真情流露，也引起線上超過10萬名台灣玩家共鳴。

