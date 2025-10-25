裙子狂走光！他怨女友愛穿「內建短褲」 一票女生回應了

網友發文，女友喜歡穿「內建短褲」的短裙，殊不知褲縫還是會露出內褲。示意圖。（路透）

一名網友在網路發文，表示他的女友喜歡穿一種「內建短褲」的短裙，殊不知褲縫還是會露出內褲，他苦勸女友穿安全褲未果，決定將此事PO網，讓女友自己看看其他網友的意見。沒想到，不少女網友卻認為「根本沒差」。

原PO日前在 Dcard 上發文並附圖表示，他女友穿的這種有附短褲的裙子，褲縫其實還是會露出內褲，有些內建短褲其實也很薄，「跟沒有一樣」。他因此想勸女友穿安全褲，但女友認為有褲子還穿安全褲很「白癡」，他也體諒穿太多褲子確實不舒服，因此買了幾件沒內建短褲的裙子，讓女友連同安全褲一起穿，但女友也很少穿。

原PO說，女友認為因為是她男友，才會輕易看到她走光，「但她明明容易走光而不自知」。最後，原PO也在徵得女友同意後，將她拉襪子彎腰時，走光的照片打碼上傳，希望網友勸勸他的女友。

沒想到，留言區不少女網友紛紛表示：「內褲露出來沒差吧，沒露點就好了」、「講真的男生分得清楚安全褲跟內褲的差別嗎」、「我自己的安全褲看起來跟黑色內褲沒兩樣啊，後來都直接不穿安全褲」、「我都沒在穿安全褲欸，個人認為內褲本來就是用來遮擋私密處不讓人走光的，再加上一層蓋住內褲有什麼意義？」、「我真心的認為，如果一個男性會因為看到一層布，就興奮到快高潮，那我真的會打從心底憐憫這樣的人，懶得和可憐的哥布林計較，就當作施捨了。」

