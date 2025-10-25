描述外送員困境 徐志能〈青春外送〉摘新竹縣客家新曲獎雙獎

徐志能（右）作詞作曲的〈青春外送〉，一舉拿下新竹縣客家新曲獎第一名及最佳作詞獎。（記者廖雪茹攝）

因為曾親眼目睹外送員發生車禍而橫躺路上，徐志能在難過之餘，寫下一位夢想以歌唱為職業的年輕人，迫於現實，只能白天當外送員、晚上寫歌，希望喚起社會大眾關心外送員的權益，這首〈青春外送〉今天在「2025新竹縣客家新曲獎」決賽中，一舉摘下第一名及最佳作詞獎。

新竹縣客家新曲獎決賽暨頒獎典禮，今天下午在文化局演藝廳登場。副縣長陳見賢頒發獎盃1座及獎金12萬元給徐志能，勉勵客家音樂人持續創作，也表示縣府將持續大力推動客家音樂發展。

文化局指出，入圍2025新竹縣客家新曲獎決賽的10組客家新創音樂創作好手，經歷初審、複審的評選過程，從72件參賽作品中脫穎而出，並在今日決賽現場展現堅強的演唱實力，爭取榮耀佳績。獲獎前3名作品，將加碼錄製數位單曲，作為推廣客家音樂使用，同時也邀請首獎作品為「2026大新竹跨年晚會」打頭陣。

本屆賽事最大贏家徐志能，分享這首歌曲啟發於一次在路上看到外送員車禍的事件，希望透過描述外送員面臨的困境，喚起各界關心外送員的權益。

文化局表示，本屆賽事，第二名由林晉頡、游怡婷、邱莉舒作詞作曲的〈聚焦〉拿下，獲頒獎盃1座及獎金6萬元；第三名則由劉美伶作詞作曲的〈客語Upload〉獲得，獲頒獎盃1座及獎金4萬元。決賽現場人氣獎由徐忠耀作詞作曲的〈風雨个祝福〉獲得，獲頒獎盃1座及獎金1萬元。

本屆評審團由葉國居、黃子軒、林鈺婷、邱廉欽、劉榮昌等老師組成。黃子軒在代表評審總講評時，特別提醒參賽者在上台前應確認好樂器和預錄伴奏音樂的訊號源是否穩定，不要匆匆忙忙就開始演出，應展現「從從容容」的態度，另外在歌曲原創性及引用傳統的比例要拿捏好，評分關鍵除了發音、旋律，還有對客家文化的理解。很開心客家新曲獎有越來越多新面孔參賽，讓客家音樂希望無窮！

新竹縣副縣長陳見賢（左3）頒發獎盃、獎金12萬元給徐志能（中）。（記者廖雪茹攝）

