光復節連假》明收假料湧1.2倍車流 國道省道易塞車路段出爐

光復節連假收假日，國道疏導措施。（高公局提供）

國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。（高公局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（26日）週日是光復節連續假期收假日，交通部高速公路局預估，國道交通量約是平日年平均的1.2倍，並提醒國道有11處路段容易塞車，建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

根據氣象預報，明日東北部地區全天及中、南部山區午後可能有局部陣雨。高公局預判，明天（26日）重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

明天國道相關疏導措施包括12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

今天國道上車禍仍多，釀成多處大塞車。11時28分，國5北向8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵4.5公里；12時13分，國1南向198.9公里處發生2輛小貨車追撞事故，占用內側2車道，造成後方車流回堵1公里；13時15分，國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵2公里。

省道部分，交通部公路局預估，明天（26日）省道主要幹道、銜接國道路段將有北返車潮，包含省道主要幹道如台61線北向竹南路段、中彰大橋北向路段、台1線北向水底寮路段；銜接國道快速公路如北部台64線東向銜接國3中和交流道、台65線南向接國3土城交流道；中部台74線西向銜接國3霧峰交流道；南部台18線西向銜接國3中埔交流道、台86線西向仁德系統及歸仁交流道、台88線西向鳳山到五甲路段。

公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

光復節連假第3日北部路段路況預測圖。（高公局提供）

光復節連假第3日中部路段路況預測圖。（高公局提供）

光復節連假第3日南部路段路況預測圖。（高公局提供）

