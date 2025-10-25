熱炒店不流行了？假日晚餐時段竟免排隊 網猜「這原因」

網友發文說，假日晚餐時段發現百貨公司美食街人滿為患，附近的熱炒店卻馬上能入座，好奇問卦「熱炒店是不是沒那麼流行了」？示意圖。（資料照）

熱炒店不再一位難求？網友發文說，假日晚餐時段到台北市中山區，發現百貨公司美食街人滿為患，卻意外看到附近的熱炒店不用排隊、馬上能入座，讓他好奇「熱炒店是不是沒那麼流行了」？貼文引發網友熱議。

網友在PTT以「熱炒店是不是比較沒那麼流行了」為題發文提到，他到台北中山區的百貨公司逛街，適逢晚餐時段，美食街人潮擁擠、一位難求。但他隨後到百貨公司附近尋找用餐選擇，意外發現一家熱炒店不需排隊即可入座，吸引他的注意。

原PO說，這家熱炒店的餐點口味及用餐環境都相當不錯，店內還有酒促小姐提供拿酒、開瓶服務，餐點及酒類價格也十分合理。他回想，以往假日晚餐時段，熱炒店通常需要排隊，如今卻能輕鬆入座，讓他好奇熱炒店是否逐漸沒那麼流行？

貼文一出，網友紛紛猜測原因，「年輕人要質感能拍照」、「家庭客去室內，常常有直接點煙的」、「白飯之亂，以後就越來越慘」、「邊吃熱炒邊吸二手煙 還要忍受其他酒空發神經，講話大聲」、「太吵了不喜歡...永遠都聽不到朋友說話」、「食物鹹到要洗腎」。

另有不少人認為價格上漲影響消費意願，「因為變貴了，太多人開菜死鹹」、「人少的話，點個幾盤的價格還不如去吃到飽」、「以前是百元，現在最便宜150」、「以前99一盤，白飯吃到飽，現在有的菜甚至破200了…幹嘛不去環境更好的」、「5樣菜1000，量又少3個人吃7分飽還不如去吃小火鍋或平價牛排」。

