    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟》外縣市化製車入雲林 強制消毒改看證明書

    2025/10/25 18:31 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣內化製廠加強化製車進場前消毒工作。（雲林縣動植物防疫所提供）

    防堵非洲豬瘟入侵，雲林縣府昨（24）日設置一處消毒站，針對進入縣內化製廠的化製車全面消毒，卻引起民眾恐慌，憂心化製車趴趴走成防疫破口。雲林縣府與中央防疫應變中心討論後，今天起由各縣市自行做好消毒取得證明書才能進入雲林，化製廠端加派防疫人員把關。

    雲林縣有3家化製廠，分別在褒忠、元長及水林，每日核可化製量為250公噸，以處理雲林為主，其次協助彰化及嘉義等外縣市，平均每日化製量約100公噸左右。

    雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，台中爆發非洲豬瘟疫情，雲林為養豬大縣為防堵病毒入侵，縣府防疫不敢輕忽，在台61線與縣道153路口設置化製車消毒站，昨天一天共計查驗40輛都沒異樣，另採檢7件屍體檢體送驗，結果都是陰性。

    由於消毒站位置不易找尋，化製車要繞道，有民眾反應憂心化製車到消毒站行經之處會有感染疑慮，且雲林幫外縣市化製不應承擔全部風險。

    廖培志指出，經與中央討論後，今天起沒有化製廠的縣市要自行在縣內設消毒站，在化製車輛離開前完成消毒並取得證明書，才能進入雲林的化製廠，縣府則在化製廠加派防疫人員，針對進廠的化製車加強查驗，只要有異樣即採檢。

    縣府農業處長魏勝德表示，全國畜牧場第一輪健康訪視要在明天中午前完成，雲林1200多場已完成7、8成，均無異常。他強調，非洲豬瘟病毒為接觸傳播，民眾不用過度恐慌，更不要因好奇前往養豬場，也提醒豬農要落實消毒工作、進出人員管控等防疫工作。

