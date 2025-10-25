為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    收假日東北季風再增強！下週濕涼 週四、週五唯二空檔

    2025/10/25 18:22 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天收假日東北季風再度增強！中央氣象署預報，週日（26日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有短暫雨，未來一週僅有下週四、週五（30日、31日）兩天空檔，下週六（11月1日）另一波東北季風報到，北部天氣再度變糟。

    氣象署預報員曾昭誠說，明天另一波東北季風再度增強，一路影響到下週三，迎風面都是濕濕冷冷的天氣，僅下週一水氣些微少一點點，下週二、三（28日、29日）兩天水氣又變多，東北部有局部大雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨。

    「下週四、五兩天是未來一週唯二空檔的好天氣」，曾昭誠說，屆時東北季風減弱、氣溫回升，僅剩下迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區都是多雲到晴。

    曾昭誠說，但是下週六（11月1日）又有一波東北季風報到，目前看起來不會像前一陣子下雨下得這麼誇張，目前預報是桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區午後山區有局部短暫陣雨。

    氣溫部分，曾昭誠表示，到下週三前，北部、宜蘭都是濕涼的天氣，整天溫度大約是21度到25度之間；下週四、五兩天東北季風減弱並回溫，北部白天溫度可以回到25度到28度，但下週六東北季風再度增強，北部和東北部的氣溫又回到21度到25度；其它地方不太受到影響，白天溫度仍維持約28度到32度。

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

