    首頁 > 生活

    嘉義商圈推木工DIY+茶席體驗 吸引2000旅客

    2025/10/25 17:47 記者丁偉杰／嘉義報導
    「森林走走吧」木作工作室負責人李淑玲介紹「神木火車站面紙盒DIY」木作，受到民眾喜愛。（記者丁偉杰攝）

    「森林走走吧」木作工作室負責人李淑玲介紹「神木火車站面紙盒DIY」木作,受到民眾喜愛。(記者丁偉杰攝)

    有別於以往以景點拉觀光客，嘉義市兩大商圈協會推出「這嘉最好玩」商圈遊程，近2個月來以「森林鐵道文化」與「品味茶香文化」兩大主題，透過旅行社吸引2千多位國內外旅人嚐試木工DIY與茶席體驗等，今天舉行「商圈FUN遊市集」展現成果，其中「神木火車站面紙盒DIY」木作攤位吸引民眾挑戰1小時完成成品，現場氣氛熱烈。

    「這嘉最好玩」由嘉市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會主辦，經濟部商業發展署與嘉市政府支持及輔導，今天成果展在嘉義舊監獄宿舍群登場，嘉市建設處長呂獎慧、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等人出席。

    現場規劃20家參與「這嘉最好玩」的在地文創與特色攤位，涵蓋茶文化品牌、木工藝品、風味小吃、手作選品與特色飲品等，適逢光復節連假吸引人潮湧入。

    嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，「這嘉最好玩」商圈雙主題遊程自8月起啟動，結合嘉義在地人文資產，透過走讀導覽、茶席體驗、木作DIY、市集展售與舞台展演等多樣形式，推廣地方產業與文化旅遊，強化民眾對嘉義城市故事的連結與認同，讓旅客感受嘉義人文底蘊與城市慢活氛圍。

    劉慶宗說，近2個月來透過旅行社吸引來自國內外旅客2千多人造訪嘉義，體驗嘉義木都手作魅力與阿里山茶茶香韻味；隨著11月普發現金1萬元上路，及嘉市將於12月12日起舉辦「320+1城市博覽會」，商圈將結合森林鐵道文化、品味茶香文化的遊程，吸引更多遊客來嘉義消費旅遊。

    「森林走走吧」木作工作室以林鐵沿線規模最小的神木火車站為發想，推出「神木火車站面紙盒DIY」，以檜木板拼成火車站，將火車站獨特圓窗造型作為面紙抽取開口，巧思受到國外旅人喜愛，今天在活動現場吸引民眾爭相體驗挑戰1小時完成成品。

    「森林走走吧」負責人李淑玲說，過去嘉市擁有「木都」美名，工作室立意為「說木頭故事」的手作木工坊，讓遊客透過木工DIY生活用品體驗當中樂趣，也更進一步認識木都之美。

    「這嘉最好玩・商圈FUN遊市集」現場展示「品味茶香文化」茶席。（記者丁偉杰攝）

    「這嘉最好玩・商圈FUN遊市集」現場展示「品味茶香文化」茶席。(記者丁偉杰攝)

    「這嘉最好玩」今天成果展在嘉義舊監獄宿舍群登場。（記者丁偉杰攝）

    「這嘉最好玩」今天成果展在嘉義舊監獄宿舍群登場。(記者丁偉杰攝)

