蝦米！屏東出現手繪版機車待轉區 網笑噴：可以停嗎？

屏東縣內埔鄉出現手繪待轉區。（警方提供）

屏東縣內埔鄉遼北路、黎東路交叉路口一帶，出現手繪版的機車待轉區，有網友將影片上傳社群平台，引起熱烈討論，也有民眾不禁問「這個可以停嗎？」。屏東縣政府警察局交通隊接獲反映表示，擅自畫交通標線是違法的，依法可對行為人開罰2400元以下罰鍰。

屏東縣政府警局交通隊表示，有關民眾於社群平台提出質疑的手繪版待轉區，字體、規格與樣式顯非由公家單位所劃設，根據道路交通標誌標線號誌設置規則規定，真正的待轉區必須是白色長方形、線寬15公分的標線。從外觀來看，這個手繪版顯然不符合規定，也不是政府單位設置的。

請繼續往下閱讀...

警方也說明，如果有人擅自畫上這類交通標線，是違法的。依照道路交通管理處罰條例 ，不但要立即停止和清除，還將對行為人開罰新台幣2400元以下罰鍰。

另外根據道路交通安全規則規定，只有當路口是三車道以上或有「兩段式左轉」的標誌時，機車才需要進行兩段式左轉。但經查這個路口不符合這兩個條件，所以機車是可以直接左轉的。

交通隊組長黃苗捷表示，這條路的管理單位是屏東縣政府工務處，警局已通知該處派人將此路口手繪標線清除，避免民眾誤判，內埔警分局也會依規定處理相關問題，提醒民眾千萬不要自行在路上畫標線。若有相關需求，建議透過1999專線向相關單位提出申請，研議改善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法