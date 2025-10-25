為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蝦米！屏東出現手繪版機車待轉區 網笑噴：可以停嗎？

    2025/10/25 18:01 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣內埔鄉出現手繪待轉區。（警方提供）

    屏東縣內埔鄉出現手繪待轉區。（警方提供）

    屏東縣內埔鄉遼北路、黎東路交叉路口一帶，出現手繪版的機車待轉區，有網友將影片上傳社群平台，引起熱烈討論，也有民眾不禁問「這個可以停嗎？」。屏東縣政府警察局交通隊接獲反映表示，擅自畫交通標線是違法的，依法可對行為人開罰2400元以下罰鍰。

    屏東縣政府警局交通隊表示，有關民眾於社群平台提出質疑的手繪版待轉區，字體、規格與樣式顯非由公家單位所劃設，根據道路交通標誌標線號誌設置規則規定，真正的待轉區必須是白色長方形、線寬15公分的標線。從外觀來看，這個手繪版顯然不符合規定，也不是政府單位設置的。

    警方也說明，如果有人擅自畫上這類交通標線，是違法的。依照道路交通管理處罰條例 ，不但要立即停止和清除，還將對行為人開罰新台幣2400元以下罰鍰。

    另外根據道路交通安全規則規定，只有當路口是三車道以上或有「兩段式左轉」的標誌時，機車才需要進行兩段式左轉。但經查這個路口不符合這兩個條件，所以機車是可以直接左轉的。

    交通隊組長黃苗捷表示，這條路的管理單位是屏東縣政府工務處，警局已通知該處派人將此路口手繪標線清除，避免民眾誤判，內埔警分局也會依規定處理相關問題，提醒民眾千萬不要自行在路上畫標線。若有相關需求，建議透過1999專線向相關單位提出申請，研議改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播