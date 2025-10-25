澎湖公有地下停車場 民代建議增加月租名額

澎湖公有停車場一位難求，但臨時停車位卻常常空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

澎湖市區近年發展迅速，加上停車格實施收費以來，還是一位難求。澎湖縣議員蘇育德建議增加地下停車場月租名額，此次臨時會最後議程特別關注縣內地下停車場使用情形，並向建設處提出具體建議。

蘇育德指出，縣內公有地下停車場白天的使用率普遍不高，是否可以針對費率設計來提高使用意願，路外目前一小時是20元，室內的可以考慮10元，讓路邊臨停、違停車輛願意進到停車場內，也符合當初設置的目的。

其次，中興與馬公國小2座地下停車場自月租方案實施以來已屆1年，距離下一次開放抽籤尚有2年，但目前臨時停車使用率偏低，建議澎湖縣政府應重新評估，適度釋出部分月租名額。

蘇育德建議自明年1月1日起釋出適當名額，租期為兩年，並與現行租約終止日一致，以利管理與後續抽籤。此舉不僅可提升停車場使用效率，也能回應民眾對長期停車的需求。

他也強調，中正國小、文光國中及縣政府3座地下停車場的臨停使用率亦應納入檢討，若使用情況不理想，同樣應考慮釋出部分月租名額，以充分發揮公共設施效益。

蘇育德議員在議會臨時會，提出澎湖公有停車場增加月租名額。（記者劉禹慶攝）

