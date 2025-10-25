北市辦理「性別友善廁所認證標章」 11月上路

北市11月12日將推出性別友善廁所標章，新標章以「ALL」的英文組成，含義是友善、多元、包容。（記者孫唯容攝）

「性別友善」的元素會看重「廁所標示名稱是否中性」，例如可以叫廁所、性別友善廁所，可以叫不分性別廁所，除去男廁、女廁的區別。該廁所在台北市政府市政大樓三樓南區。（北市性別平等辦公室提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市從2013年開始推動性別友善廁所，北市府性別平等辦公室，預定在11月12日起，推出全新性別友善廁所標章，新標章以「ALL」的英文組成，含義是友善、多元、包容。台北市府性別平等辦公室表示，在過去推動性別友善廁所，中央沒有設立法規，僅設置指引辦法，因此現行各機關、企業都是各做各的，台北市希望有一個統一的標準，因此辦理第一屆性別友善廁所全新認證標章。

台北市府性別平等辦公室執行秘書朱一宸表示，新標章強調的是「廁所的本質就是廁所」，所有人、所有性別都可以使用這間廁所，另一特點是不只是在北市的公部門，連一般私人企業、學校想做性別友善廁所都可以報名認證，若是認證不通過，性平辦也會輔導到通過為止。

朱一宸說明，2025性別友善廁所新認證標章，共有38個指標，其中最主要的是性別友善的元素，其次為安全隱私、清潔衛生。首先，「性別友善」的元素會看重「廁所標示名稱是否中性」，例如可以叫廁所、性別友善廁所，可以叫不分性別廁所，除去男廁、女廁的區別。

第二點則是「符號圖案」部分也需要是中性，過去在廁所可以看到女生多用紅色、穿裙子的圖案，可以改變成用「功能圖示」，這間廁所如果是坐式馬桶，就放上坐式馬桶的圖示，或是蹲式就改成蹲式，盡量不要讓廁所跟單一性別、穿著連結。

朱一宸指出，「安全隱私」元素則是如何在整體設計時，為所有性別的人構想到，比如過去小便斗是只有隔板，並沒有包含設置門板的完整單間，但是要取得性別友善廁所新認證標章，就必須要設立隔間，因此通過新標章的廁所內所有的便器，不管是小便斗、坐式馬桶、蹲式馬桶都會有完整的單間，給予隱私上的保障。

朱一宸指出，新標章同時也會看重廁所規劃是否為「通用設計」，因為台北市高齡化的社會，希望性別友善廁所不只是在解決「性別氣質」問題，而且要全面思考到陪伴者帶著長者、小孩遇到雙方不同性別時，都能順利使用廁所。

朱一宸說明，像是網路平台就爆發過媽媽帶六歲男童去女廁，有人認為年紀小沒問題，但也有人會覺得不管小孩多小，都不應該進去，或者是六歲已經年齡過大，不適宜進入女廁等。她也解釋，或許有人會質疑上述情況，透過親子廁所就能解決，但其實親子廁所都是單間狀態，導致使用流通率不佳，確實有年齡小的孩子，無法使用成人馬桶，但是六、七歲的孩子已經能夠使用成人馬桶，因此在通用設計情況下，服務到的人群是最多的。

針對長者的部分，朱一宸表示，會加裝安全的扶手，以及通道的廁所門的寬度也都加寬，讓長者在使用助行器、輪椅時，能夠順利通行，也方便陪伴者一同進出。

「符號圖案」需要是中性，過去女廁多用紅色、穿裙子圖案，改變用「功能圖示」。圖示可能是坐式馬桶，或蹲式馬桶。該廁所在台北市政府市政大樓三樓南區。（北市性別平等辦公室提供）

新標章會看重廁所規劃是否為「通用設計」，小便斗不僅裝設單間，更會加裝扶手。該廁所在台北市政府市政大樓三樓南區。（北市性別平等辦公室提供）

