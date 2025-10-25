台灣首例非洲豬瘟確診 陳時中：初步無外擴證據 有信心清零

行政院政務委員陳時中（右二）表示，非洲豬瘟疫情初步來看並沒有外擴的證據，但也不容放下心來，持續掌握相關疫情，有信心清零！（記者林正堃攝）

台中市梧棲一處廚餘養豬場22日被檢出非洲豬瘟PCR陽性，中央災害應變中心今日下午指出，確認檢出非洲豬瘟病毒，將通報世界動物衛生組織，並暫停所有豬隻產品輸出、通知主要貿易夥伴國。行政院政務委員陳時中表示，初步來看並沒有外擴的證據，但也不容放下心來，持續掌握相關疫情，只要大家發揮「鏟子超人」精神，確實遵守相關規定，就有信心清零！

非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行記者會說明最新情況，由行政院陳時中政務委員、指揮官農業部部長陳駿季共同主持，召集相關部會及地方政府，共同持續追蹤，並盤點防堵非洲豬瘟的各項防疫作為與執行進度。

農業部防檢署動物防疫組組長林念農表示，21日台中梧棲一廚餘養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，後續農業部獸醫研究所通知已分離出非洲豬瘟病毒，也經聚合酶鏈反應（PCR）確認，未來將盡速進行全基因序列解碼，確認此案例病毒的基因型別，後續將向世界動物衛生組織（WOAH）通報此次案例，並暫停豬肉出口，也會正式向貿易夥伴國說明疫情情形。

林念農表示，PCR陽性時已啟動疫調機制，至25日為止，掌握與梧棲養豬場相關的化製車、運豬車及關聯牧場共40場，皆已完成訪視與檢驗，確認檢測結果皆為陰性；5場關聯屠宰場中，有2場正在檢驗中，另外3場正進行採驗。

陳時中指出，發現案例後中央、地方立即啟動疫調、訪視及清消等，針對5439場養豬場進行相關訪視、清消，初步來看沒有外擴證據，但也不容放下心來，由於病毒具有潛伏期，透過這段時間的相關檢視，可將狀況掌握更清楚，一旦發生相關可能疑似案例時，可更迅速行動。

農業部獸醫所所長鄧明中說明，目前規劃的檢驗量能足夠，獸醫所、6個初篩實驗室最高每日可檢驗2000件，且根據WOAH規範，可將5頭混為1頭檢驗，因此可擴充至每日檢驗量能1萬件。

陳時中強調，防疫工作要由中央與地方合作，呼籲大家發揮「鏟子超人」精神，在非洲豬瘟潛伏期時，雖然已禁止豬隻移動、運送，但車子與人都會移動，因此消毒SOP、移動管制應做好，農業部務必強化相關訓練與SOP，養豬場、政府等確實遵守，就有信心清零！

