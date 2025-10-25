為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖爺奶戴方帽穿畢業服 長青學苑結業秀才藝

    2025/10/25 18:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復生日，現場切蛋糕與長者同樂。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復生日，現場切蛋糕與長者同樂。（澎湖縣政府提供）

    澎湖「第34期長青學苑結業典禮」今（25）日舉辦，長者們身穿畢業服，頭戴方帽，精神抖擻參與屬於他們的榮耀時刻，開心拍攝畢業大合照，為半年的學習劃下圓滿句點。

    澎湖縣長陳光復說，看到長者們勇於接受新挑戰，積極參與各類課程與互動活動，不僅充實了生活，更展現了活力與學習熱情。他鼓勵長輩持續勇敢追夢，讓晚年生活更加多采多姿。議長陳毓仁恭喜所有畢業的長者，勉勵「活到老，學到老」，肯定他們是社會的榜樣。社會變化快速，大家應抱持學習的精神，期盼未來能有更多共同學習與努力的機會。

    社會處說，本期長青學苑自4月21日開課，歷時半年，在全縣5鄉1市共開設50個班級，方便長者就近學習。課程內容豐富多元，涵蓋動態休閒、靜態藝文、科學新知與休閒運動等，總計參與651人，達1215人次，其中最年長的是93歲的曾陳月女士。

    結業典禮上，學員們齊聚一堂表演才藝，包括卡拉OK歡唱、社交舞表演、陶笛演奏等精彩節目，現場掌聲不斷。活動還有小彩蛋，縣長陳光復是光復節出生，承辦單位澎湖縣照顧服務協會特地準備生日蛋糕帶來驚喜，陳光復與10月壽星在生日快樂歌聲中切蛋糕，許下「祝大家身體健康、幸福」心願，為活動增添喜慶、愉悅氛圍。

    澎湖長青學苑結業典禮在文化局演藝廳舉行。（澎湖縣政府提供）

    澎湖長青學苑結業典禮在文化局演藝廳舉行。（澎湖縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播