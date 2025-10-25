澎湖爺奶戴方帽穿畢業服 長青學苑結業秀才藝

澎湖縣長陳光復生日，現場切蛋糕與長者同樂。（澎湖縣政府提供）

澎湖「第34期長青學苑結業典禮」今（25）日舉辦，長者們身穿畢業服，頭戴方帽，精神抖擻參與屬於他們的榮耀時刻，開心拍攝畢業大合照，為半年的學習劃下圓滿句點。

澎湖縣長陳光復說，看到長者們勇於接受新挑戰，積極參與各類課程與互動活動，不僅充實了生活，更展現了活力與學習熱情。他鼓勵長輩持續勇敢追夢，讓晚年生活更加多采多姿。議長陳毓仁恭喜所有畢業的長者，勉勵「活到老，學到老」，肯定他們是社會的榜樣。社會變化快速，大家應抱持學習的精神，期盼未來能有更多共同學習與努力的機會。

社會處說，本期長青學苑自4月21日開課，歷時半年，在全縣5鄉1市共開設50個班級，方便長者就近學習。課程內容豐富多元，涵蓋動態休閒、靜態藝文、科學新知與休閒運動等，總計參與651人，達1215人次，其中最年長的是93歲的曾陳月女士。

結業典禮上，學員們齊聚一堂表演才藝，包括卡拉OK歡唱、社交舞表演、陶笛演奏等精彩節目，現場掌聲不斷。活動還有小彩蛋，縣長陳光復是光復節出生，承辦單位澎湖縣照顧服務協會特地準備生日蛋糕帶來驚喜，陳光復與10月壽星在生日快樂歌聲中切蛋糕，許下「祝大家身體健康、幸福」心願，為活動增添喜慶、愉悅氛圍。

澎湖長青學苑結業典禮在文化局演藝廳舉行。（澎湖縣政府提供）

