    首頁 > 生活

    「外埔生質能源廠」回收廚餘設施擱置 林佳龍質疑成防疫缺口

    2025/10/25 17:36 記者張軒哲／台中報導
    外埔綠能生態園區是全國首座生質能源廠。（資料照，記者張軒哲攝）

    外埔綠能生態園區是全國首座生質能源廠。（資料照，記者張軒哲攝）

    台中爆發非洲豬瘟案例，外界擔憂台中市廚餘流向恐爲防疫破口，前台中市長林佳龍任內興建「外埔生質能源廠」近年效能不佳，林佳龍發文指出，「外埔生質能源廠」第二期「熟廚餘」處理設施被擱置延宕成為防疫缺口，呼籲盧市府應正視能源與防疫問題的根本，讓廚餘再利用、環保、農業與循環經濟重回正軌。

    林佳龍指出，如今廚餘處理設備僅完成第一期建置，年處理量僅約2.7萬噸，而原預計2022年底前完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前。原規劃的「稻稈氣化發電廠」更於2023年終止契約。此外，由於民眾廚餘桶配套缺乏宣導，生廚餘收集量仍需提升，也因為分類不確實，造成還有雜質須由環保局自行處理，增加額外成本。

    市議員施志昌表示，幾年前因非洲豬瘟開始部分禁止廚餘餵豬時，他就有向環保局提出，外埔綠能生態園區應該利用閒置的汽化發電空間來處理熟廚餘，當時環保局承諾會規劃第二期的熟廚餘處理廠，結果至今仍無下文。

    對此，台中市政府環保局表示，外埔綠能生態園區自2019年7月9日啟用以來，每日約有110公噸廚餘進入園區，透過厭氧發酵產生沼氣發電，每日發電量約1萬度，帶來近5萬元發電收益，目前園區第二期厭氧設備整建執行計畫書，已由ROT廠商於今年9月5日提送，後續將持續擴充綠能產能。

