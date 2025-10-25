台南東山咖啡節登場! 烘豆、手沖咖啡體驗 11/1加碼咖啡朝聖路

烘豆、手沖咖啡體驗。（農業局提供）

秋意正濃，台南東山區再度飄起濃濃咖啡香，2025東山咖啡節今天（25日）在東山區農會十果文創園區熱鬧開幕，提供民眾烘豆、手沖咖啡體驗，9家莊園精品咖啡展售更是吸引人潮，另在11月1日將舉辦東山之旅「咖啡朝聖路」，帶遊客走訪這片孕育世界級精品咖啡的土地。

東山咖啡節由台南市農業局局長李芳林、東山區農會總幹事余淑琴、立委陳亭妃、市議員蔡育輝等人，以東山柳丁、龍眼乾體驗花式調酒開場，行銷東山特色農產，手作咖啡體驗和參觀咖啡教室，讓遊客對東山咖啡有更深刻了解，咖啡農產市集很熱鬧。

余淑琴指出，農會斥資2千多萬將原本的咖啡文化館打造為十果文創園區，還花了近300萬元購買東山咖啡農的生豆，園區咖啡教室配備選豆機、研磨和烘豆機，「電腦也可以撿選生豆」，再由農會專業烘豆師，烘豆產製咖啡商品確保品質，提升咖啡農收益。

李芳林說，台南市咖啡種植面積63公頃，東山區即占約54公頃，東山咖啡遠近馳名，13年來持續舉辦「台南市國產精品咖啡評鑑」，並將評鑑成績優異咖啡豆薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）評鑑，爭取世界級認證，今年再有9家東山咖啡業者、13組咖啡豆獲得CQI 80分以上精品級認證，其中大鋤花間咖啡生態農場更榮獲高達86.58分的優異成績。

農會並將在11月1日舉辦東山之旅「咖啡朝聖路」，150位名額報名秒殺，將帶領遊客在咖啡採收季節上山走訪咖啡產區，手作體驗「咖啡手鏈」與「果乾聖誕樹」等創意作品。遊客現在到東山吃椪柑、喝咖啡，遊覽175咖啡公路、崁頭山登山健行、順訪關子嶺泡湯正當時。

東山農會專業烘豆師和烘豆機。（記者楊金城攝）

精品咖啡展售。（記者楊金城攝）

東山農會蛇年咖啡杯。（記者楊金城攝）

東山區農會總幹事余淑琴（右一）和精品咖啡業者行銷東山咖啡。（記者楊金城攝）

東山咖啡節以花式調酒開幕。（農業局提供）

