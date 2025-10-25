風鎖澎湖5天離島民生物資緊張 海運復航展開搶運

風鎖澎湖5天，南海之星復航運送大批民生物資到離島。（記者劉禹慶攝）

東北季風、低氣壓雙重影響，澎湖海運足足停航5天，澎湖本島全聯貨架一空，離島望安、七美超商門市也是民生物資緊張，今（25）日風勢稍小，貨運船下午陸續抵達尖山龍門碼頭，解決民生物資短缺問題。離島交通船南海之星碼頭一早就湧入各項物資，準備運送離島。

歷經5日風鎖澎湖，海上藍色公路全面中斷，南海之星今天復航七美望安，一早碼頭就堆滿民生物品，準備吊掛上船。南海之星是澎湖南海交通船，除了肩負離島載客任務，民生物資運輸更是重中之重，許多人趁著風力稍歇復航，趕快運送民生物資給離島親友，但台灣貨輪尚未開抵澎湖，物資以罐頭、餅乾及飲用水等為大宗。

大宗物資運送也同步啟動，嘉義布袋商港貨輪也停航5天，今天復航澎湖，下午陸續抵達龍門港卸貨，補充全聯、超商貨架商品，澎湖離島超商要慢一天才能補貨上架。而澎湖輪早上9點從高雄出發，下午抵達馬公，載運不少物資，舒緩風鎖澎湖民生物資緊張問題。

望安超商貨架已空，民生物資補給要比澎湖本島慢上一天。（民眾提供）

