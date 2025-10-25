為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    第一時間通報？ 養豬協會理事長怒噴第二時間豬就死光了 盧秀燕回應了

    2025/10/25 17:43 記者蔡淑媛／台中報導
    針對中華民國養豬協會理事長潘連周怒噴「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」台中市長盧秀燕今天回應，處理都有有紀錄可查。（記者蔡淑媛攝）

    針對中華民國養豬協會理事長潘連周怒噴「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」台中市長盧秀燕今天回應，處理都有有紀錄可查。（記者蔡淑媛攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕事後發文聲稱「第一時間通報中央檢驗」，中華民國養豬協會理事長潘連周怒噴「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」對此，盧秀燕今天回應「這段時間不是當事人的話，有很多看法、很多揣測，我們都尊重！」

    盧秀燕進一步強調，處理都有有紀錄可查，第一時間14日農業局的人到場，也有獸醫師在場，有其專業，尊重獸醫師的判斷。

    潘連周受訪說，包括採檢時間、寄檢體，台中市政府有很多說法，但「七說八漏氣」，採檢「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」

    潘連周更喊話盧秀燕要重視高達2000多億產值的養豬產業，攸關超過150萬名相關從業人員的生活，包括養豬、賣豬、賣小吃等，這麼大的經濟體，「盧秀燕有看當作沒看到，輕描淡寫就這樣放過去！」

    另記者會中媒體詢問台中市是否以後都禁止廚餘養豬，盧秀燕回應，台中市在還在思考、觀察，現階段全國暫停廚餘餵豬，將蒐集資料再做決策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播