第一時間通報？ 養豬協會理事長怒噴第二時間豬就死光了 盧秀燕回應了

針對中華民國養豬協會理事長潘連周怒噴「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」台中市長盧秀燕今天回應，處理都有有紀錄可查。（記者蔡淑媛攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕事後發文聲稱「第一時間通報中央檢驗」，中華民國養豬協會理事長潘連周怒噴「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」對此，盧秀燕今天回應「這段時間不是當事人的話，有很多看法、很多揣測，我們都尊重！」

盧秀燕進一步強調，處理都有有紀錄可查，第一時間14日農業局的人到場，也有獸醫師在場，有其專業，尊重獸醫師的判斷。

請繼續往下閱讀...

潘連周受訪說，包括採檢時間、寄檢體，台中市政府有很多說法，但「七說八漏氣」，採檢「拖了10天還說第一時間，那第2時間，台灣的豬隻就都死了啊！」

潘連周更喊話盧秀燕要重視高達2000多億產值的養豬產業，攸關超過150萬名相關從業人員的生活，包括養豬、賣豬、賣小吃等，這麼大的經濟體，「盧秀燕有看當作沒看到，輕描淡寫就這樣放過去！」

另記者會中媒體詢問台中市是否以後都禁止廚餘養豬，盧秀燕回應，台中市在還在思考、觀察，現階段全國暫停廚餘餵豬，將蒐集資料再做決策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法