屏東九如農會檸檬日登場 美食免費吃逾1千捧場

屏縣九如農會檸檬日，民眾排隊熱情參加。（記者羅欣貞攝）

屏東縣九如鄉有檸檬的故鄉之稱，九如鄉農會今（25日）舉辦「檸檬日」活動，檸檬冰淇淋、檸檬牛奶霜淇淋、檸檬湯圓以及古早味油飯、春捲等美食免費吃，吸引上千鄉親熱情參與。

屏東縣是檸檬重要產區，種植面積約逾1700公頃，占全國近七成，以高樹、九如、鹽埔等屏北鄉為重要產區，全台每10顆檸檬中就有7顆來自屏東縣，6至9月為盛產期，年初連續低溫加上溫差過大，檸檬嚴重落果，導致今年整體產量銳減，有些果園甚至只剩五分之一可採收。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，今年是九如鄉農會成立102週年，每年此時舉辦檸檬日，除展現檸檬產業輔導成果，也慶祝農會長期深耕地方、振興農業有成，九如鄉檸檬種植面積約300公頃，也是檸檬交易重鎮，農會透過技術和行銷協助農民，今年檸檬價格還算穩定，平均產地價在每台斤30元以上，目前已是產季尾聲，一台斤約50元，下個月可能會到100元以上。

龔泰文分析，今年雖然價格穩定，但受氣候影響產量減少，所以農民其實沒有什麼收益，目前農會積極輔導農民加強果樹修剪、施肥管理，接下來盼風調雨順，來年產量恢復正常，讓產業有更好發展。

「檸檬霜淇淋好好吃！」，不分大人小孩都開心說；今天檸檬日活動現場準備以在地食材製作的古早味春捲1千份，以及油飯、八寶丸各5百份，還有檸檬冰品、湯圓供民眾免費品嚐，更有馬卡龍西瓜、檸檬加工品等展售，鄉親熱情參與，大排長龍等著享受美食，人潮逾1千人，熱鬧滾滾。

現場製作檸檬湯圓。（記者羅欣貞攝）

屏縣九如鄉農會開發多元檸檬產品。（記者羅欣貞攝）

九如鄉農會推出的檸檬手工冰淇淋。（記者羅欣貞攝）

屏縣九如鄉是檸檬重要產區。（記者羅欣貞攝）

現場古早味油飯免費品嚐。（記者羅欣貞攝）

