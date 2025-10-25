為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性 馬祖豬肉和加工品11/1前禁運至台灣本島

    2025/10/25 17:21 記者黃宜靜／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心表示，馬祖海漂豬檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，公告自今（25日）起至11月1日止，禁止所有馬祖豬隻、生鮮及加工產品輸送至台灣本島及其他離島。（記者林正堃攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心表示，馬祖海漂豬檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，公告自今（25日）起至11月1日止，禁止所有馬祖豬隻、生鮮及加工產品輸送至台灣本島及其他離島。（記者林正堃攝）

    海巡署金馬澎分署第十（馬祖）岸巡隊接獲通報，連江縣北竿鄉芹壁沙灘23日發現死亡豬隻；非洲豬瘟中央災害應變中心表示，該豬隻屍體已立即銷毀，並完成現場、人、車消毒，今日檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，因此公告自今（25日）起至11月1日止，禁止所有馬祖豬隻、生鮮及加工產品輸送至台灣本島及其他離島。

    非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行記者會說明最新情況，由行政院陳時中政務委員、指揮官農業部部長陳駿季共同主持，召集相關部會及地方政府，共同持續追蹤並盤點防堵非洲豬瘟的各項防疫作為與執行進度。

    應變中心表示，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含此案例）共20例，分別為金門縣16例、連江縣3例及新北市1例。

    農業部防檢署動物防疫組組長林念農表示，23日於馬祖北竿岸際沙灘發現的海漂豬隻屍體已立即銷毀，並完成發現場場域、人、車消毒，同時防疫訪視轄內3家豬場，目前豬隻皆無異常。

    林念農表示，該豬隻屍體經獸醫所檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，因此今日公告依「動物傳染病防治條例」第28條規定公告，暫停馬祖地區豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。

    陳駿季強調，國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，邊境防堵絕不鬆懈，各權責機關須分進合擊，嚴防不法豬肉製品與農畜產品透過海漂豬、走私、或旅客、快遞、郵包及海空運貨物入侵，持續強化邊境查驗，嚴密防堵病毒入境。

    林念農指出，禁運禁宰期間，國內豬肉庫存調度足夠供應消費，農業部已啟動緊急調度，請冷凍公會於禁運禁宰期間，將冷凍冷藏豬肉供應超市、量販店等通路。目前全國豬肉庫存量6萬公噸，國人每日豬肉需求約2300公噸，可供國人1個月消費。

    非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行記者會說明最新情況，由行政院陳時中政務委員、指揮官農業部部長陳駿季共同主持。（記者林正堃攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行記者會說明最新情況，由行政院陳時中政務委員、指揮官農業部部長陳駿季共同主持。（記者林正堃攝）

