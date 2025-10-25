參與台灣同志遊行 民眾黨：持續推動人工生殖法 務實保障同志生育權

台灣民眾黨參加第23屆台灣同志遊行，主張《人工生殖法》不應和代理孕母脫鉤，將致力修法、堅定捍衛各族群的平等生育權利。（台灣民眾黨提供）

台灣民眾黨今（25日）參加第23屆台灣同志遊行，沿途高呼「生育平權、與愛同行」口號，主張《人工生殖法》不應和代理孕母脫鉤，將致力修法、堅定捍衛各族群的平等生育權利。立委陳昭姿、台北市議員陳宥丞率領黨公職，一同響應擁抱多元、平等、共存的願景，以「愛是最強的超連結」呼應今年遊行主題訴求「跨越標籤 理解差異」。陳昭姿強調，「生育權乃憲法賦予，不需要民進黨的同意權，政府只需要協助管理」。

陳昭姿表示，台灣雖在2019年通過同婚法，但法律上仍有不足之處；對於想爭取生育權利的同志朋友，除了收養子嗣，也應透過《人工生殖法》的修正來實現。台灣民眾黨的基本精神為多元、尊重、法治、人權，而同志朋友在家庭、就業、教育、婚姻、醫療等方面，都應有憲法保障的人人平等，這才是落實性別平等。

陳昭姿指出，美國知名媒體連日點出台灣人口危機惡化，必須回歸生育問題。年輕人害怕生養，政府要負起責任，面對不孕患者或同志伴侶，只要推動法案，醫療體系就能幫上忙；民眾黨團的《人工生殖法》版本最為完整，卻因執政黨的行政怠惰，讓人工生殖法長年失修。民眾黨團將人工生殖法列為優先法案，並持續與友黨協商推動，不僅是力挺各族群追求幸福，也是拯救台灣連年下墜的出生率。

陳宥丞則分享，台灣民眾黨已多次參與同志遊行、表達支持；今年更要呼應主題「超・連結」，希望社會能超越平權的基石，進一步地共榮共存。他表示，台北市政府在柯文哲任職市長期間，就優先將同志相關法案釋憲、爭取同志權益；民眾黨立院黨團更是務實、積極地提案，要將對同志族群的保障一一入法。

陳宥丞指出，過去同志遊行，不乏看見執政黨支持者攻擊在野黨對同志族群的行動與聲援。「彩虹的顏色不應該屬於任何一個政黨，更不應該拿來攻擊別的政黨」陳宥丞說，若是真心愛護這面彩虹旗，就不該拿同志夥伴來作為攻擊他人的武器。

陳宥丞強調，「要看一個人做什麼，而不是他說什麼」，民眾黨小黨初立，與同志朋友們一樣，都是在誤解中茁壯；但我們會繼續堅持，也將持續推動人權保障相關工作，與同志族群一起堅強並進、穩健前行。

民眾黨主席黃國昌也透過影片對同志族群表達祝福。他表示，台灣在2019年成為亞洲第一個、世界第27個保障同性婚姻的國家，但對同志權益的保障、性別平等的意識，不能只存在法律裡，必須真正落實在生活的每一天。

黃國昌呼籲，社會必須能跨越標籤，以連結取代對立、用理解取代偏見，共同打造一個更多元、更獨特、更自由、更平等的美麗台灣。最後，黃國昌也祝福今年同志遊行圓滿成功，「祝福每一個勇敢做自己的人，都能被世界溫柔對待」。

